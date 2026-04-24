Suma Tamaulipas esfuerzos con la Federación para conservar playas y costas

La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas.– Con el propósito de apoyar a las comunidades que dependen de la pesca y el turismo, así como preservar la riqueza natural de las costas tamaulipecas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), fortalece las acciones de limpieza, separación y disposición adecuada del sargazo y residuos sólidos en municipios costeros.

El titular de la dependencia, Karl Heinz Becker Hernández, informó que estas labores se realizan en el marco de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Como parte de estas acciones, brigadistas del Programa de Empleo Temporal del poblado La Pesca, en coordinación con personal de la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, realizaron labores de separación de sargazo y residuos sólidos, con el objetivo de garantizar su manejo adecuado y evitar afectaciones al entorno marino.

El funcionario destacó que estas acciones responden a la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de apoyar a las comunidades costeras, al tiempo que se protege la biodiversidad y se promueve un desarrollo sostenible.

La estrategia forma parte de una iniciativa intersectorial que involucra también a la Secretaría de Marina (SEMAR), con presencia en 17 estados costeros del país, orientada a la protección de los ecosistemas marinos, la conservación de playas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el manejo responsable de residuos.

En Tamaulipas, estas acciones se implementan de manera coordinada en los municipios costeros, donde las playas representan un importante atractivo turístico y una fuente de sustento para diversas familias.

Indicó que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con un desarrollo ordenado, humano y sostenible, en el que la protección del medio ambiente se vincula directamente con el bienestar de la población.