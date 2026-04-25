Gobernador Durazo impulsa becas universales para aliviar gasto familiar y mantener a jóvenes en clases

Con una agenda enfocada en la innovación tecnológica y mayores oportunidades educativas para las y los jóvenes en su formación profesional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, mediante acuerdos con el Gobierno de México, logró la universalización de las becas Sonora de Oportunidades para que todos los estudiantes de universidades públicas cuenten con un apoyo económico para complementar sus estudios.

El mandatario estatal, durante su conferencia de prensa semanal, señaló que uno de los ejes centrales de la transformación de Sonora es la educación, por lo que, en cumplimiento al compromiso asumido desde el inicio de su sexenio, se sumaron esfuerzos para consolidar el acceso a una beca como un derecho constitucional en el estado.

Detalló que, en el caso de la Universidad de Sonora, se ha realizado un esfuerzo extraordinario por beneficiar al mayor número de estudiantes posibles con una beca. Antes de 2022 no existía programa de estímulos educativos estatales para alumnos universitarios; ese año se inició con la entrega de 7 mil 660 becas; en 2023 la cifra de apoyos a alumnos de la Unison se incrementó a 17 mil 243; en 2024 a 20 mil 538; en 2025 fueron 18 mil 759 y este 2026 se proyecta entregar a la totalidad de los jóvenes de nivel superior una beca.

“Concluimos ya una negociación con el gobierno federal y nuestra presidenta ha tomado ya al estado de Sonora para iniciar la universalización de las becas de educación superior, y entonces en el estado de Sonora serán beneficiarios de una beca desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad de manera universal toda y todos aquellos que estudien en escuela pública”, expresó.

Este esfuerzo ha permitido reducir la deserción escolar en un 13 por ciento, además de ampliar el acceso a educación superior con 44 mil 500 becas para universitarios en el primer semestre de 2026, con una inversión de 250 millones de pesos, así como apoyos especiales como la beca Sonora Internacional, que otorga hasta 200 mil pesos a estudiantes en el extranjero.

En paralelo a este apoyo educativo se promueve una alianza estratégica con Microsoft, impulsada a través de la Secretaría de Educación y Cultura, con la que se pone a disposición de la población una oferta de 350 mil cursos de capacitación en inteligencia artificial generativa, considerada la más amplia en México en materia de formación tecnológica.

Con esta agenda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida un modelo de gobierno que combina innovación, justicia social y cercanía, colocando a Sonora como referente nacional en políticas públicas que cambian vidas.