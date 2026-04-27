Gobernador Durazo refuerza transporte y salud en Cajeme con nuevos camiones

Con la entrega de 15 nuevas unidades de transporte público, en beneficio de 53 mil usuarios, que representan una inversión de 45 millones de pesos para fortalecer el servicio en Ciudad Obregón, y el arranque de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño cumplió a los cajemenses el compromiso de contar con una movilidad accesible, moderna y segura, así como garantizar el alcance a salud preventiva en favor de las familias.

El mandatario sonorense destacó que esta entrega forma parte de la estrategia estatal de modernización del transporte, con la que se ha fortalecido el servicio de movilidad en Cajeme al sumar en total 81 nuevos camiones, duplicando la flota de unidades con las que se contaba anteriormente, más del 50 por ciento de ellas nuevas.

Estos nuevos camiones contribuirán a mejorar la calidad del servicio, disminuir los tiempos de espera y consolidar un sistema más seguro, eficiente e incluyente, con enfoque regional y orientado al usuario.

"El día de hoy estamos beneficiando con estas 15 unidades a la ruta 3, 10 y 11. Son 53 mil usuarios de esas tres rutas que ahora no solo van a tener más unidades, sino unidades nuevas, de última generación, con aire acondicionado y una serie de comodidades que nos permiten dignificar el servicio. Un transporte público digno y eficiente permite a un trabajador reducir los tiempos de traslado de su hogar al trabajo y de esa manera ser más efectivo; lo mismo dice con un estudiante", subrayó Durazo Montaño.

En el marco de su gira por Cajeme, el mandatario estatal encabezó la ceremonia de inicio de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, bajo el lema “Vacunar es Amar”, con acciones coordinadas en todos los niveles técnico-administrativos del Sistema Nacional de Salud, al ser la vacuna una herramienta esencial para la prevención.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que el objetivo de esta jornada es alcanzar coberturas de 90 por ciento en esquemas completos y 95 por ciento por tipo de biológico, con alcance estatal en los 72 municipios, dirigida a menores de un año, niñas y niños de uno a 18 meses, menores de ocho años, adolescentes, personas adultas, adultas mayores y mujeres embarazadas.

Se contemplan 2 millones 500 mil acciones de vacunación, representando una inversión de 400 millones de pesos para todo el estado y para este municipio se destinarán 42 mil 52 dosis, aplicando biológicos como BCG, hepatitis B, hexavalente acelular, rotavirus, neumocócica, DPT, SRP, SR, Td, Tdpa, hepatitis A, VPH y VSR, destacando la incorporación de una nueva vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio dirigida a mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, con el propósito de proteger a recién nacidos y reducir riesgos de complicaciones respiratorias graves.