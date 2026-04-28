Gobernador Durazo destina la mayor inversión registrada en uniformes escolares; arranca el 6 de mayo

Con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos para el Programa de Uniformes y Zapatos Escolares Gratuitos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que su administración ha destinado la mayor cantidad de recursos para educación en la historia de Sonora.

El mandatario estatal, durante su conferencia de prensa semanal, detalló que la suma que todos los gobiernos anteriores dedicaron a uniformes es inferior a lo que se invirtió el primer año de su gobierno en dicho rubro y anunció que a partir del 6 de mayo iniciará la distribución de más de 400 mil paquetes para el ciclo escolar 2026-2027.

“En este momento, ni un solo niño, desde el inicio de mi gobierno, se ha quedado sin uniformes, ni un solo niño y pueden ustedes verlo. Me da mucho gusto, cuando voy de gira y veo a niños con uniformes que les fueron entregados hace uno, dos, tres o cuatro años, es decir, sigue su calidad vigente”, expresó.

Este esfuerzo ha beneficiado a niñas y niños, quienes han recibido un juego completo de prendas de gran calidad, ya que desde el inicio de su gestión instruyó al personal administrativo encargado de las licitaciones que los proveedores debían entregar ropa y zapatos de alta durabilidad.

En total, del 2021 al 2026 se han invertido mil 706.9 millones de pesos para el programa de Uniformes y Zapatos Escolares Gratuitos, mientras que, en la administración anterior, del 2015 al 2021, se destinaron 462 millones de pesos y en la previa, del 2009 al 2015, se invirtieron mil 046 millones de pesos.

Estos apoyos se complementan también con la mayor inversión en becas en la historia de la entidad, así como en instalaciones escolares cada vez más dignas para la formación académica de estudiantes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad.

La distribución de los uniformes y zapatos escolares correspondientes al próximo ciclo comenzará el miércoles 6 de mayo, de manera presencial, en las escuelas de 70 municipios, mientras que en Hermosillo y Cajeme se habilitarán dos sedes.

En el caso de Cajeme, la distribución se llevará a cabo del 8 al 13 de junio en el Gimnasio Municipal, mientras que en Hermosillo será del 16 de junio al 2 de julio en el Centro de Usos Múltiples (CUM), mediante un procedimiento ágil y ordenado.