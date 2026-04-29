Gestiona Tamaulipas con la SICT impulso a infraestructura carretera y ferroviaria para fortalecer la conectividad y el desarrollo del estado

La agenda de Tamaulipas con la SICT incluye modernización de vialidades, infraestructura ferroviaria y proyectos logísticos en puertos y corredores estratégicos

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos de infraestructura carretera y ferroviaria que se desarrollan en la entidad.

El mandatario estatal expresó su compromiso de continuar impulsando, con el respaldo del Gobierno de México, proyectos estratégicos como la concesión del Puente III en Nuevo Laredo y la rehabilitación del Puente Magueyes, en el municipio de Mainero, a fin de mejorar la conectividad, fortalecer la movilidad y promover el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Durante este encuentro, el jefe del Ejecutivo estatal expuso diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno de Tamaulipas en materia de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal, así como las gestiones para la construcción de un paso elevado en el municipio de Matamoros.

En la reunión, realizada la víspera en el marco de la visita del gobernador Villarreal Anaya a la Ciudad de México, participaron, junto al secretario Esteva Medina, el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous.

Por parte del Gobierno de Tamaulipas, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Anabel Flores Garza; el titular de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández; y el subsecretario de Obras Públicas, José Alfonso Robledo Ramírez.

La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la SICT contempla, además, proyectos prioritarios como la vialidad en torno al cruce ferroviario de la avenida Emilio Portes Gil, en Matamoros; acciones permanentes de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal y federal, ante la limitada inversión de administraciones anteriores.

Asimismo, considera el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y conectividad en torno a la API Matamoros, Puerto Norte y diversos convenios marco y específicos relacionados con la construcción del Viaducto Elevado Tampico–Altamira y la modernización de dos a cuatro carriles del Libramiento Poniente, obras que contribuirán a mejorar la conectividad regional y fortalecer la competitividad logística del estado.