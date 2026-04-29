Realiza gobernador primeras pruebas en monorriel para las lineas L6 y L4

El Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, junto a diversas autoridades, abordaron un tren del nuevo monorriel para realizar las primeras pruebas.

El futuro del transporte en la entidad se enfoca en la expansión con las Líneas 4 y 6 para ampliar la capacidad del sistema.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En el marco del 35 aniversario de Metrorrey, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda reconoció la evolución del sistema de transporte, subrayando que actualmente atraviesa un momento decisivo en su historia.

Recordó que, tras un inicio sólido, el desarrollo del Metro se fue desacelerando debido a administraciones que priorizaron el uso del automóvil, lo que derivó en los problemas de movilidad que hoy enfrenta la ciudad.

El Mandatario estatal destacó que Nuevo León ha retomado el rumbo con una visión enfocada en el transporte público eficiente y de calidad.

"La ciudad supo escoger le apostó al nuevo Nuevo León y el nuevo Nuevo León se basa en la movilidad que siempre debimos tener. Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en Metro y que pueda llegar al aeropuerto en Metro y eso es Nuevo León, es primer lugar en todo.

"Por años nos retrasamos, es cierto, pero ahí recuperamos el paso y lo que hoy queremos dejar como legado es que vamos a duplicar el Metro con el único fin de que nunca más pare, que nunca más vuelva a llegar alguien a decir ni un metro al Metro porque la ciudad quiere el mejor Metro de México", enfatizó.

Como parte de las actividades conmemorativas, García Sepúlveda, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León y otras autoridades, abordaron un tren del nuevo monorriel para llevar a cabo las primeras pruebas en la estación de talleres de la Línea 6 del Metro, ubicada en la Avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás, marcando un avance significativo en la consolidación de este nuevo sistema de movilidad.

El Mandatario subrayó que la construcción de nuevas líneas representa un esfuerzo sin precedentes, tanto por su complejidad técnica como por la magnitud del trabajo coordinado entre autoridades, empresas y trabajadores.

Reconoció además el respaldo del Gobierno federal y de los municipios, así como la labor diaria de quienes hacen posible mantener operativas las líneas actuales mientras se desarrollan las nuevas.

En ese sentido, García Sepúlveda aseguró que el objetivo es consolidar un sistema de transporte digno de una ciudad de primer mundo, capaz de conectar puntos clave como el aeropuerto y mejorar significativamente la movilidad de la población.

Como parte de este compromiso, anunció que su administración impulsará la expansión del Metro para garantizar su crecimiento continuo en el futuro.

Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, presentó un recorrido histórico sobre el crecimiento del servicio en el estado, seguido de una exposición sobre la importancia del transporte público por parte de un representante del CCINLAC.

El presidente de la International Monorail Association, Mario Kroenke, destacó que los sistemas de monorriel cuentan con múltiples capas de seguridad desde su diseño, lo que hace prácticamente imposible un descarrilamiento gracias a la comunicación y señalización que evita interferencias entre trenes, además de su estructura de doble vía que los mantiene siempre sobre el riel.

"Existen mecanismos de respaldo para detener las unidades de forma segura ante cualquier falla y protocolos de evacuación con vías de emergencia", aseguró.

Asimismo, Carlos Banchik, ex presidente de International Monorail Association, abordó que estos sistemas son sometidos a numerosos y rigurosos procesos de prueba, operan bajo monitoreo automático constante y cumplen con normas internacionales, comparando su nivel de seguridad con el de un elevador, pero en desplazamiento horizontal.

“Imagínense que ustedes van a estar tomando prácticamente un elevador en un edificio, pero es un elevador horizontal y cuenta con los mismos niveles de seguridad de un monorriel", explicó.

Durante el festejo, se proyectó un video conmemorativo y se presentó el boceto de un mural futuro a cargo del artista urbano Dazer Ramírez.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades e invitados, entre ellos Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno; José Francisco Ibargüengoytia Borrego, Subsecretario de Infraestructura de la SMPU; representantes de empresas como Mota-Engil y CRRC; así como delegados federales e influencers especializados en transporte.

Para cerrar su mensaje, el Gobernador reiteró que, a 35 años de Metrorrey, hoy Nuevo León da un paso histórico para consolidar la movilidad que siempre debimos tener y porque la ciudad quiere el mejor Metro de México.