Gobernador Durazo respalda al Fuerte Mayo y asegura agua para el campo

Con el objetivo de dar respuesta a la demanda del recurso hídrico por parte de productores del sur del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una reunión con ejidatarios del Fuerte Mayo en la que se dio puntual seguimiento a la situación de los ejidos para garantizar la correcta distribución de agua de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites).

Durante el encuentro, presidido por el gobernador Alfonso Durazo y con la participación de la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Celida López Cárdenas; el director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, Rodolfo Castro Valdez y la presidenta del Módulo de Riego 01, Mónica Gutiérrez, se analizaron las condiciones actuales del suministro de agua para uso agrícola en la región.

El mandatario estatal reiteró su compromiso de atender de manera directa las demandas de las y los productores, privilegiando el diálogo con los ejidatarios y fortaleciendo la coordinación con autoridades federales responsables del manejo del recurso hídrico.

En la reunión, las y los representantes de los ejidos expusieron la necesidad de contar con suficiencia del recurso hídrico y señalaron la importancia que tiene el respaldo del gobierno del estado para garantizar el suministro y asegurar el desarrollo de los ciclos productivos, además de la sostenibilidad de la actividad agrícola en el Fuerte Mayo.

La secretaria de la Sagarhpa indicó que, por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, se dará atención a cada planteamiento, con el objetivo de construir soluciones conjuntas que permitan mejorar la distribución del agua.

Se acordó, además, fortalecer la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los módulos de riego para revisar los esquemas de distribución del recurso, privilegiando su uso eficiente y equitativo.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso con las y los productores del sur del estado, impulsando una atención cercana y soluciones integrales frente al contexto de escasez de agua que impacta al sector productivo.