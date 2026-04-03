Turistas de CDMX y Nuevo León desbordan playas tamaulipecas

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Miles de visitantes de Monterrey, Ciudad de México, Coahuila y de todo el país se dan cita en las playas de Tamaulipas, se refrescan en el mar, disfrutan de conciertos gratuitos con grandes artistas, viven actividades recreativas, saborean nuestra gastronomía y viven un ambiente 100% familiar.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas inició una serie de recorridos por las zonas turísticas del estado, comenzando por las bellas playas tamaulipecas, para conocer de viva voz el sentir de las y los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Lo mismo en la playa Miramar de Ciudad Madero que en la playa del Sol de Aldama, La Pesca en Soto la Marina y la Playa Bagdad, entre otros destinos turísticos más.

Ahí, el titular de Turismo recibió lo mismo los agradecimientos por contar con una playa incluyente con los anfibios que son adaptados para que quienes tengan alguna dificultad para caminar, así como la buena seguridad que brinda la entidad y que se nota en las carreteras con presencia de patrullas, así como en playa.

Hernández Rodríguez les explicó que desde el arribo de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya el fortalecimiento del turismo, la inversión en infraestructura, la seguridad y la atención a las y los turistas se ha convertido en una prioridad.

Entre las y los visitantes, también estuvieron de otros estados del país y familias que ya aprovecharon la conectividad terrestre por la autopista Mante-Ocampo-Tula, entre otras vialidades más, conectividad terrestre con lo que Tamaulipas seguro te enamora.