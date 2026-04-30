Gobernador Durazo expande inversiÃ³n industrial en Nogales con inauguraciÃ³n de empresa Dormakaba

La llegada de una nueva planta de la empresa Dormakaba en Nogales, reafirma el papel de la entidad sonorense a nivel nacional, como una plataforma de atracciÃ³n de inversiÃ³n que transforma la regiÃ³n fronteriza, detona el desarrollo econÃ³mico y genera nuevos empleos mejor remunerados, destacÃ³ el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o durante su gira de trabajo por la ciudad fronteriza para la inauguraciÃ³n de esta nave industrial. AdemÃ¡s, como parte de su agenda prioritaria de impulso a los municipios, entregÃ³ en Santa Cruz apoyos para fortalecer los servicios pÃºblicos.

En Nogales, el gobernador Durazo, junto al secretario del H. Ayuntamiento de Nogales HipÃ³lito Sedano, al secretario de EconomÃ­a y Turismo de Sonora Roberto Gradillas Pineda y a directivos de la empresa, inaugurÃ³ la planta industrial Dormakaba, con una inversiÃ³n estratÃ©gica de 65 millones de dÃ³lares que fortalece la competitividad de Sonora y consolida al estado como destino confiable para la inversiÃ³n nacional e internacional.

"Yo definÃ­, comprometÃ­ desde campaÃ±a que mi gobierno serÃ­a un facilitador de la inversiÃ³n y lo he cumplido por una razÃ³n. Porque la inversiÃ³n genera empleo, y es el empleo justamente remunerado lo que nos permite sustentar una polÃ­tica de bienestar en el largo plazo. Y empleos como los que genera aquÃ­ Dormakaba, que son de alta especialidad, ayudan en este objetivo que nos hemos propuesto como Gobierno de Sonora: llevar a nuestro estado en un proceso de transiciÃ³n de la manufactura simple, histÃ³rica, hacia procesos de producciÃ³n de mÃ¡s alta especializaciÃ³n", destacÃ³ el gobernador Durazo.

La nueva planta cuenta con 254 mil 700 pies cuadrados, duplicando la capacidad de su edificio anterior, donde mÃ¡s de 200 trabajadores producen y envÃ­an cerraduras mecÃ¡nicas y electrÃ³nicas a mÃ¡s de 40 paÃ­ses, incluyendo Estados Unidos, CanadÃ¡, India y Alemania. La expansiÃ³n de esta operaciÃ³n representa una inversiÃ³n transformadora que impulsa el desarrollo regional, genera empleos de calidad y fortalece la presencia de Sonora en los mercados internacionales.

En Santa Cruz, el mandatario estatal, acompaÃ±ado de la presidenta municipal Alma Guadalupe TÃ©llez SalomÃ³n, entregÃ³ apoyos a travÃ©s del Consejo Estatal de ConcertaciÃ³n para la Obra PÃºblica (Cecop), consistentes en un recolector de basura, una ambulancia y anunciÃ³ la instalaciÃ³n de 160 paneles solares para el pozo de agua de la localidad.

El gobernador Durazo destacÃ³ que estas acciones representan una mejora significativa en los servicios bÃ¡sicos y de atenciÃ³n mÃ©dica para las y los habitantes del municipio, al fortalecer la capacidad operativa del ayuntamiento y garantizar mejores condiciones de abastecimiento de agua potable.