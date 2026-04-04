Con Techos Solares, Durazo y Sheinbaum reducen gasto eléctrico en familias sonorenses

En beneficio de las personas que viven en mayor condición de vulnerabilidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño suscribió un convenio de colaboración para impulsar el programa “Techos Solares para el Bienestar”, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca promover la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas de población de bajos recursos, lo que permitirá reducir el gasto energético y facilitar el acceso a energía limpia.

El mandatario estatal expuso que este programa forma parte de las bondades del Plan Sonora de Energías Sostenibles, en el eje de aprovechamiento de energía solar, que impulsan a su vez, el Polo de Desarrollo para el Bienestar, permitiendo la articulación entre el desarrollo productivo y el bienestar social. En una primera etapa este programa beneficiará a cinco mil familias en Hermosillo, con una disminución en el costo de consumo de energía eléctrica de ente 50 y 70%.

“Este programa de Techos Solares para el Bienestar va a beneficiar a cinco mil familias, y vamos a dar preferencia a las familias vulnerables que viven en el entorno del Polo de Bienestar que estamos desarrollando con el apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Este polo de Bienestar está a la salida norte de Hermosillo, pasando los centros universitarios que por ahí están ubicados”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño, acompañado de Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso) y Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), destacó que Sonora pasó de ser importador a exportador de energía, ya que actualmente genera más de lo que consume, con lo que la entidad se coloca a la vanguardia en transición energética y en contribución a la lucha contra el cambio climático.

Durante el evento de presentación del programa estuvieron presentes Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Jesús Valdés, director de Promoción en el Extranjero de la Secretaría de Economía; Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar; y Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo.