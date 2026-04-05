Inversión tecnológica con Polos de Desarrollo; Durazo y Sheinbaum posicionan a Sonora

Con el impulso del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo y el respaldo estratégico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó a Sonora como un nodo clave y competitivo en la cadena de suministro de alta tecnología en Norteamérica.

El mandatario estatal destacó que este Polo de Desarrollo se vincula al Plan México de la presidenta Sheinbaum y al Plan Sonora de Energías Sostenibles e integra de manera efectiva la política industrial nacional, infraestructura sostenible de vanguardia y el fortalecimiento del talento local, permitiendo capitalizar las oportunidades del nearshoring fronterizo y traducir la inversión extranjera directa en bienestar social, innovación y transferencia tecnológica para las y los sonorenses.

“Históricamente hemos promovido a Sonora y Arizona como una Megarregión. Compartimos una relación sólida de más de 60 años a través de la Comisión Sonora-Arizona, con encuentros semestrales que han fortalecido una cooperación estratégica, dinámica y altamente productiva”, expresó.

La presentación del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo contempla la consolidación de la alianza Sonora-Arizona-Taiwán, enfocada en la atracción de inversiones, la formación de talento especializado y la complementariedad industrial con Arizona.

Asimismo, incorpora un enfoque de desarrollo integral con impacto social, mediante infraestructura energética sustentable como módulos solares en hogares vulnerables, además de la instalación de centros de investigación y desarrollo directamente vinculados a la industria de alta tecnología.

Con esta iniciativa, Sonora avanza con paso firme para convertirse en líder nacional en innovación, desarrollo tecnológico y atracción de inversiones estratégicas, fortaleciendo su papel como puerta de entrada de la nueva economía global.

Estuvieron presentes: Eduardo Arroyo Hinojosa, director ejecutivo comercial de Permisos de Transporte y Cumplimiento Regulatorio de Cenegas; Jesús Valdés Corona, director de Promoción en el Extranjero de la Secretaría de Economía; Gilberto Valencia Félix, gerente regional de Transmisión Noroeste de CFE; Ariel Monge, titular de la CEA; Cuitláhuac García Jiménez, director general de Cenegas; Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; Jorge Marcial Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de SENER; Francisco Acuña, presidente de Codeso; Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de SECIHTI; Antonio López Ríos, jefe de departamento de Estudios Económicos de Cenace; Alan Tsao, presidente del Instituto de Investigación en Tecnología Industrial (ITRI); Rodolfo Osorio, responsable de Electromovilidad de la Secretaría de Economía; y Tony Kwon, desarrollador.