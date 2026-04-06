Más agua para Sonora: Gobernador Durazo impulsa proyectos hídricos en alianza con NADBank

Con la finalidad de impulsar proyectos de infraestructura hídrica sostenible, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), capacita a organismos operadores de agua de la frontera en temas de eficiencia hídrica que, entre otros beneficios, les permitan acceder a esquemas de financiamiento combinado.

El mandatario estatal dio a conocer que la capacitación “Liderazgo y eficiencia en la gestión del agua en Sonora”, se llevó a cabo los días 23 y 24 de marzo, en la que se abordaron temas como la modernización de sistemas, reúso de agua incluyendo acciones como la reducción de pérdidas y captación pluvial, enfocados en la conservación y diversificación de los recursos hídricos y desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento.

“Este encuentro promovió un espacio de aprendizaje y colaboración entre las y los titulares de los organismos operadores del estado, con el fin de impulsar mejores prácticas que contribuyan a mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable en los municipios de Sonora”, indicó el gobernador.

El evento reunió a titulares de organismos operadores de agua de distintos municipios, presidentes municipales y personal directivo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones mediante el intercambio de conocimientos y herramientas prácticas en temas como estructura organizacional y liderazgo, indicadores básicos de gestión, eficiencia, transición energética, optimización del gasto, sectorización y gestión de presiones en redes de agua potable.

Entre los principales beneficios destacan el fortalecimiento de la toma de decisiones informadas, la mejora en la eficiencia operativa y financiera de los organismos, así como el impulso a modelos de gestión más sostenibles en beneficio de la población sonorense.

En el marco de la capacitación, NADBank informó sobre la convocatoria del Fondo de Resiliencia Hídrica (FRH), que estuvo dirigida a entidades públicas responsables de los servicios de agua potable y saneamiento en la región fronteriza.

Este fondo busca apoyar proyectos de infraestructura hídrica para eficientar el suministro y distribución del agua en el territorio sonorense. Los proyectos seleccionados podrán acceder a esquemas de financiamiento combinado, con recursos no reembolsables y créditos a tasa preferencial.