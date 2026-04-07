Durazo y Sheinbaum invierten 4 mil millones en modernización de la Guaymas-Chihuahua

Como seguimiento a los proyectos de infraestructura estratégica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para la modernización integral de la carretera Guaymas-Chihuahua este 2026, con el respaldo absoluto del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), obra clave de conectividad que fortalecerá la movilidad, el comercio y el turismo en el noroeste del país.

El mandatario estatal recordó que este proyecto contempla una longitud total de 156.46 kilómetros, de los cuales 44.76 ya han sido modernizados en etapas previas. Actualmente, se trabaja en la intervención de 101.8 kilómetros restantes de la red estatal, con el objetivo de consolidar un corredor carretero moderno, seguro y eficiente. La obra incluye además la construcción de 22 puentes, fundamentales para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los usuarios.

“Esta carretera tiene una relevancia particular para la economía del estado, primeramente, convertirá al puerto de Guaymas en el puerto de Chihuahua y a las playas de Empalme y San Carlos en las playas de Chihuahua, eventualmente incluso de Ciudad Juárez y El Paso”, comentó.

Para su ejecución, se estima una inversión total de 4 mil millones de pesos, posicionando esta modernización como una de las obras más relevantes en materia carretera en la región. Durante 2026, los trabajos se desarrollarán en dos etapas: la primera con una inversión de 2 mil 15 millones de pesos y la segunda con mil 985 millones de pesos.

La primera etapa contempla la modernización de 49.4 km y la construcción de 14 puentes, actualmente están en proceso de licitación nueve tramos, con inicio previsto en abril. Por su parte, la segunda etapa incluye 52.5 km adicionales y ocho puentes, con ejecución de mayo a diciembre, en coordinación con diversas empresas constructoras.

La obra impactará directamente a municipios estratégicos como Cajeme, Quiriego, Rosario y Yécora, fortaleciendo la conectividad regional y reduciendo tiempos de traslado y costos logísticos. Además, se prevé la generación de más de 700 empleos directos e indirectos, contribuyendo al dinamismo económico de la región.

Finalmente, el gobernador Durazo informó sobre la atención al tramo carretero Hermosillo-Santa Ana de la Carretera Federal 15, donde se identificaron diversos segmentos con deterioro significativo a lo largo de 54.5 kilómetros. Para su rehabilitación, se contempla una inversión aproximada de 174.4 millones de pesos, con trabajos enfocados en la reparación de baches y grietas, así como en la mejora de las condiciones físicas de la vialidad, lo que permitirá garantizar mayor seguridad y eficiencia para quienes transitan por esta importante ruta.