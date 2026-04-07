Se fortalece el empleo, capacitación y justicia laboral en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La consolidación de políticas públicas en materia laboral permitió avanzar en la generación de empleo, la capacitación y la defensa de los derechos de las y los trabajadores en Tamaulipas; estos fueron los resultados presentados por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, al comparecer ante la comisión correspondiente del Congreso del Estado, presidida por la diputada Gabriela Regalado Fuentes y sus siete integrantes, así como ante el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Arturo Ojeda Castillo, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Ante las y los diputados, Illoldi Reyes destacó una amplia estrategia de vinculación laboral que permitió colocar a más de 12 mil personas en empleos formales mediante ferias, bolsas de trabajo y plataformas digitales, con la participación de miles de vacantes ofertadas por empresas del estado.

A la par, se impulsaron acciones para fortalecer el capital humano, logrando beneficiar a más de 8 mil trabajadores con procesos de capacitación en distintos municipios, además de promover la inclusión laboral con programas dirigidos a sectores vulnerables.

En materia de justicia laboral, puntualizó que Tamaulipas se posicionó entre las entidades con mayor eficiencia en conciliación, al registrar más de 26 mil solicitudes atendidas y una efectividad superior al 80 por ciento en la resolución de conflictos, lo que permitió recuperar más de mil 400 millones de pesos a favor de trabajadores.

Asimismo, se reforzaron los mecanismos de inspección en centros laborales, alcanzando miles de revisiones para garantizar condiciones dignas, seguras y en apego a la normatividad, beneficiando directamente a decenas de miles de personas trabajadoras.

El informe también resaltó el impulso al empleo juvenil, el emprendimiento y la movilidad laboral, tanto nacional como internacional, así como la reducción del rezago en juicios laborales mediante estrategias que han permitido avanzar en la resolución de expedientes acumulados.

El secretario del Trabajo, refirió que estos resultados reflejan una política laboral enfocada en ampliar oportunidades, fortalecer la economía y garantizar el acceso a la justicia, consolidando un modelo que prioriza el bienestar de la población trabajadora.

Illoldi Reyes respondió a los cuestionamientos de las y los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, donde acentuó que la ciudadanía se encuentra en el centro de las políticas públicas que enmarcan el desarrollo laboral, y que todo ello forma parte del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya