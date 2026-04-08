Gobernador Durazo posiciona a Sonora como referente nacional en deporte con convenio Conade-Codeson

Con el objetivo de consolidar el desarrollo deportivo en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o encabezÃ³ la firma del convenio marco de coordinaciÃ³n entre la ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃ­sica y Deporte (Conade) y la ComisiÃ³n del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), el cual permitirÃ¡ fortalecer los apoyos a disciplinas deportivas .

Esta firma de convenio, en el que participÃ³ el director de la Conade, Rommel Pacheco, establece una ruta de trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal para impulsar programas que fomenten la actividad fÃ­sica y el alto rendimiento, ampliando oportunidades para atletas y ciudadanÃ­a.

El gobernador Durazo MontaÃ±o, destacÃ³ que el deporte es una herramienta clave para la transformaciÃ³n social, reiterando su compromiso de impulsar polÃ­ticas pÃºblicas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2024â€“2030, en beneficio de las y los sonorenses.

En este esfuerzo coordinado tambiÃ©n participa el titular de la Codeson, Erubiel Durazo, quien serÃ¡ responsable de presentar un plan de trabajo con acciones y objetivos concretos que permitan gestionar apoyos federales para fortalecer el deporte en la entidad.

Asimismo, el secretario de EducaciÃ³n y Cultura, FroylÃ¡n GÃ¡mez Gamboa, destacÃ³ la importancia de este convenio para promover la activaciÃ³n fÃ­sica desde las aulas y consolidar una cultura deportiva integral en Sonora.

El convenio contempla la posibilidad de establecer acuerdos especÃ­ficos que definan proyectos, metas y recursos, bajo esquemas claros de coordinaciÃ³n y seguimiento, permitiendo avanzar en el desarrollo deportivo tanto amateur como de alto rendimiento.

Este instrumento tiene vigencia al 12 de septiembre de 2027 y sienta las bases para una colaboraciÃ³n estratÃ©gica que fortalecerÃ¡ el posicionamiento de Sonora como referente nacional en cultura fÃ­sica y deporte.