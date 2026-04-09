Disminuye en Sonora 13% la deserción escolar con programa de becas de Gobernador Durazo

Desde el inicio de su administración y en cumplimiento a una promesa de campaña, el Alfonso Durazo Montaño implementó el programa de becas “Sonora de Oportunidades”, el más grande en la historia de la entidad, logrando disminuir la deserción escolar en un 13 por ciento, lo que ha permitido que niñas, niños, y jóvenes sonorenses sigan adelante con sus estudios.

Como parte de este compromiso, el mandatario estatal ha garantizado que niñas y niños de zonas rurales del estado cuenten con todas las herramientas para fortalecer su educación, a través de la entrega de becas como la que realizó este jueves a estudiantes de primaria en San Pedro de la Cueva, durante una gira de trabajo por esta región.

El gobernador visitó la primaria "Félix Romero" para hacer la entrega de 82 becas a estudiantes, con una inversión de 180 mil 400 pesos, lo que representa una oportunidad para que continúen su formación académica y evitar el abandono escolar por falta de recursos.

“Y con este programa de becas que ya alcanza a 600 mil, más de 600 mil sonorenses han sido beneficiarios con una beca. Hemos reducido un 13 por ciento la deserción escolar. Y si bien una beca no les resuelve su situación económica, el objetivo es que transiten esta etapa con las menores limitaciones posibles, de tal manera que no se vean en la necesidad de dejar sus estudios para ponerse a trabajar o a buscar el sustento de las familias”, indicó.

En el transcurso de la administración del gobernador Alfonso Durazo se han destinado 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos, que se traducen en 606 mil 087 becas, la cifra más alta que se haya otorgado por parte del Gobierno de Sonora, con lo cual se refrenda el compromiso de impulsar a la educación como la gran igualadora de las oportunidades sociales.

En el marco de esta gira de trabajo, el gobernador Durazo Montaño entregó una pipa al ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa en beneficio de las y los habitantes de esta comunidad.

Durante el evento estuvieron presentes Alejandro Lameda, presidente municipal de San Pedro de la Cueva; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; y Melitón Sánchez, coordinador general de Concertación para la Obra Pública.