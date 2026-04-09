Entrega secretario general de Gobierno donativos de la colecta DIFTON 2026 en vísperas del Día de la Niña y el Niño

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco de la próxima celebración del Día de la Niña y el Niño, fecha dedicada a reconocer la importancia de la infancia y su derecho a crecer en un entorno lleno de cariño, oportunidades y bienestar, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, encabezó la entrega de juguetes recabados a través de la colecta DIFTON 2026, en un acto realizado en el Auditorio del Sistema DIF Tamaulipas.

El evento contó con la presencia de los subsecretarios Tomás Gloria Requena, Jorge Luis Beas Gámez y Armando Núñez Montelongo, quienes acompañaron al secretario general en la entrega de los donativos a la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala. La iniciativa reafirma la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil para garantizar que los beneficios de programas y colectas lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Esta acción se realiza en apego a la visión y compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quienes han colocado a la niñez tamaulipeca en el centro de las políticas públicas, promoviendo un gobierno humanista, cercano a la gente y enfocado en construir un mejor futuro para todas y todos.

“Entregar un juguete puede parecer un gesto pequeño, pero en las manos de un niño se convierte en alegría, esperanza y recuerdos que duran toda la vida. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la felicidad y bienestar de las niñas y niños de Tamaulipas, porque su desarrollo es la base de un futuro más justo y solidario para nuestro estado”, señaló Villegas González.

Indicó que esta donación fue posible gracias al apoyo de todo el personal de la Secretaría General de Gobierno, desde áreas administrativas y operativas, coordinadores, jefes de departamento y directores, quienes participaron con entusiasmo, demostrando que el trabajo en equipo y la solidaridad fortalecen las iniciativas que inspiran y transforman el estado.

Por último dijo que con la entrega de los juguetes, se busca no solo llevar alegría a los menores, sino también fortalecer valores de solidaridad, empatía y unidad entre las familias y la sociedad en general, reafirmando el compromiso de la administración estatal de trabajar por la niñez, su bienestar y su desarrollo integral.