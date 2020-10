Blindan Juegos por protestas sobre Ayotzinapa

Xalapa, Ver., (apro).- El temor de que la inauguración de los Juegos Centroamericanos se vea empañada con manifestaciones y protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Javier Duarte decidió extremar las medidas de seguridad, con el apoyo de 7 mil 800 elementos de las fuerzas estatales y federales. Dicha cantidad supera con mucho el número de atletas que intervendrán en la justa deportiva, que es de apenas 5 mil 64. La seguridad impuesta en los alrededores del estadio Luis Pirata de la Fuente da una idea del tamaño del miedo del mandatario estatal. Impuso un anilló de seguridad alrededor del inmueble. Además, nadie podrá cruzar dicho cerco si no tiene boleto y el ingreso será en autobús. De acuerdo con el programa de inauguración, la cantante veracruzana Yuri entonará el himno nacional; posteriormente, se presentará el espectáculo “Vuela Veracruz” y concluirá con un show de 10 minutos del boricua, Ricky Martín, cuyo salario no fue dado a conocer. Por órdenes de la Secretaria de Turismo (Sectur) y del Comité Organizador de los JCC las personas que asistan a la inauguración deberán tomar un autobús en el Hotel Lois, en el parque Reino Mágico o en la Casa de la Tierra. No habrá otra forma de acceso. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es notoria la presencia de elementos policiacos estatales y federales, lo mismo que en hoteles, centros comerciales y en el propio Centro Histórico.