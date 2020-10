Jueces descontentos, retrasos en transporte, rachas de viento...

BOCA DEL RÍO, Ver. (apro).- A menos de 24 horas de que inicien los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) comenzó a recibir quejas de todo tipo: Jueces descontentos con el hotel asignado, retrasos en el transporte de los deportistas y rachas de vientos que afectan a los atletas de disciplinas al aire libre. Sin embargo, Héctor Cardona, presidente de Odecabe y Carlos Uriarte, jefe de medios del organismo, no pierden el optimismo ya aseguran que todo está listo para la justa. “Sin duda hay problemas, pero todo se solventará antes de las competencias”, dice Uriarte. “Un juez que no está conforme con el hotel asignado, y si le tiene que buscar una habitación en donde se sienta cómodo, se le tiene que reubicar. O de un vehículo que no llegó a recoger al juez o a atletas, y son problemas que hay que resolver”, expuso. Sobre las rachas de viento que pueden afectar actividades al aire libre, como voleibol playero y vela, Cardona dijo que está contemplado que si algún partido o actividad no se puede realizar por inclemencias del tiempo, simplemente se “reagenda” y “no pasa nada”. El directivo de la Odecabe aseguró que en la Asamblea General del organismo celebrada ayer se dio luz verde para que en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) a celebrarse en Barranquilla, Colombia, participen hasta siete islas caribeñas con regímenes francés y holandés: Aruba, Guadalupe y Martinica, Curazao, San Martín, Anguila, Monserrat e Islas Turcas y Caicos. "La asamblea general de la Odecabe, con 31 países presentes, aprobó que siete territorios puedan participar en nuestros Juegos, como miembros asociados", dijo.