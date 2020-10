Se lleva equipo tricolor el oro en tiro deportivo

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- México sumó otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en la prueba por equipos en rifle de aire 10 metros en tiro deportivo. El conjunto tricolor, bajo el mando del entrenador Carlos González, está conformado por Salma Ramos, Alexis Martínez y Andrea Palafox. El Salvador obtuvo la medalla de plata en esta competencia mientras que Cuba se llevó la de bronce. La regiomontana Salma Ramos fue campeona de la Olimpiada Nacional Veracruz 2014 junto con la regiomontana Alejandra Cervantes. En la pelea por las medallas individuales, Ramos cerró en cuarto lugar con 161.5 puntos, mientras que Alexis terminó octava con 78.8 unidades. Las cubanas Eglys Yahima de la Cruz y Linet Aguiar hicieron el uno-tres con 206.1 y 181.7, respectivamente, y la plata quedó en manos de la salvadoreña Ana Ramírez, con 203.4. "Estamos muy orgullosas y es muy bueno empezar así la participación de México en estos juegos, hicimos una buena competencia en la preliminar y eso nos valió esta medalla de oro. "Yo en mi final me sentí muy nerviosa porque ya vengo de otras competencias y sentía que ya estaba en mi tope pero gracias al apoyo de mis compañeros me dieron la fuerza para lograr el cuarto lugar, estoy muy orgullosa porque mis competidoras son más grandes que yo y tienen mayor experiencia y aun así pude conseguir un buen resultado", comentó Ramos. Con 19 años de edad, Ramos cerró su primera experiencia centroamericana, de la cual se siente satisfecha. "Son mis primeros Centroamericanos y pienso que estuvo muy bien mi actuación, me quedé a un paso de las medallas individuales y además del oro con mis compañeras".