Centroamericanos cuestan al erario 3 mil 176 mdp: tesorero de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- El pasivo circulante del gobierno de Javier Duarte es de poco más de mil 492 millones de pesos, admitió el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, al comparecer ante diputados del Congreso local. De esa cantidad, dijo, 643 millones 668 mil pesos es deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les deben poco más 849 millones de pesos. Audirac detalló que la “deuda fija” registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 37 mil millones de pesos, repartidos entre débito registrado, bursatilización y pasivos a instituciones bancarias “públicas y privadas”. Pese al adverso panorama, el funcionario estatal aseguró que es “compromiso” del gobernador Duarte ir pagando los pasivos y seguir contratando servicios y obras, para continuar con el programa anual. Con apenas tres meses en el cargo, presumió que Veracruz es “un estado solvente y lo seguiremos haciendo. Hemos retomado el rumbo de la Secretaría (sic)”. En el desglose de cuentas, Audirac reveló que el costo total de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) asciende a 3 mil 176 millones 100 mil pesos, los cuales se prorratearon con aportaciones de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y el gobierno de Duarte. El pasado 27 de octubre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local (Canaco), Ernesto Pérez Astorga, se quejó de que no son suficientes “los pagos chiquitos” del gobierno priista, refiriéndose a los abonos que les hace la tesorería de 5 y 10% de su deuda cada 15 días. “Si nos pagaran lo que realmente demandamos, la gente podría reinvertir en inventarios, comprar mercancía, podría pagar sus impuestos, hoy en día hay empresas que han tenido que ajustarse, han tenido que despedir gente, muchos tienen problemas con el fisco”, dijo. Pérez Astorga apeló a que la deuda con los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Xalapa son de “montos muy considerables”, los cuales se mantienen en secrecía por seguridad se sus socios. “Sabemos que el gobierno es un motor importante de la economía, y que hoy no ha tenido la capacidad de solvencia que uno quisiera, siguen existiendo los adeudos, estamos urgiendo al gobierno para que se liquiden adeudos y que nosotros podamos pagar los aguinaldos”. Al concluir la comparecencia, el coordinador de los diputados locales del PAN, Julen Rementería, se dijo “insatisfecho” con los argumentos esgrimidos por el tesorero, por lo que entregó una oficio por escrito planteando “un diagnostico” de la deuda de Veracruz. En dicho documento se plantea que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoce a la entidad como de las que se endeudan con mayor rapidez, de las menos transparentes en el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos y que la Sefiplan tiene una deficiente planeación ya que destinaron recursos en exceso a dependencias que no han hecho sus comprobaciones respectivas. Además, la deuda pública del gobierno priista ha ido creciendo como una “bola de nieve”.