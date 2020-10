Cubana gana presea de bronce en tiro con rifle y... deserta

XALAPA, Ver. (apro).- Linet Aguilar, del equipo cubano de tiro con fusil de aire ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y posteriormente decidió desertar de la delegación, para emprender viaje hacía Estados Unidos donde vive su padre, revelaron compañeros de la delegación. Aguilar ya no se presentó a la competición de 50 metros individual y por equipo. Junto con la deportista de tiro con rifle de aire van dos jugadores de balonmano y una de tenis de mesa que deciden utilizar la justa deportiva para huir de su país. Linet Aguilar ya no se presentó ayer a dormir en su hotel de concentración, por lo que en la prueba individual su nombre fue retirado de la lista de competidores el jueves. A causa de esa situación, Eglys de la Cruz y Dianelys Pérez sus compañeras en el equipo de tiro a 50 metros, ya no pudieron participar en la competencia. Hasta ayer, el jefe de misión de Cuba, Antonio Becali había admitido la deserción de tres atletas. Al registrarse la cuarta, con Linet Aguilar, no pudo ser localizado por los medios de comunicación. La semana pasada, dos jugadores del combinado varonil de balonmano y una jugadora de tenis de mesa decidieron abandonar la delegación cubana.