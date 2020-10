Dolores Hernández, reina del trampolín

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La clavadista Dolores Hernández se proclamó este domingo reina del trampolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, al sumar su tercera corona del certamen y séptima para México, en el cierre de la disciplina que a lo largo de cinco jornadas se desarrolló en la fosa del Complejo Acuático Leyes de Reforma. En casa y ante su familia, la deportista veracruzana cerró con broche dorado su debut en la justa, al apoderarse de la última presea que otorgó la prueba de trampolín individual de 3 metros, con una nota final de 332.25 puntos al cumplir las cinco rondas de ejecuciones. La saltadora de 17 años cerró de esta manera un año destacado en cuestión de resultados. Dolores destacó el apoyo de su familia como principal motivación para instalarse en lo alto del podio, superando a la colombiana Diana Pineda (302.90) y a la venezolana María Betancourt (268.80), ganadoras de plata y bronce, respectivamente. “Hay bastantes cosas por mejorar, como lo es la entrada, que a mí me cuesta bastante, hay que practicar más, pero me voy muy contenta con mi actuación, porque además el apoyo de mi familia fue importante, me motivó para no fallar y que se fueran contentos, siempre dieron el corazón en cada salto”, concluyó. Con este resultado, México se instaló en la cima del medallero general en la disciplina con 7 oros, 3 platas 2 bronces, para un total de 12 preseas, dejando la segunda posición a Colombia con 2 oros, 4 platas 1 bronce, mientras que Cuba obtuvo 1 plata 2 bronces.