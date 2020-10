El modelo científico-matemático del covid-19

Diferentes escenarios

El “nuevo coronavirus” de China

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es posible tener un mayor control sobre el covid-19 en México como lo hizo China, siempre y cuando se siga el modelo matemático que derivó en un simple resultado: distanciamiento social. Una persona con covid-19 puede infectar a 2.5 más, acorde a la taza de contacto (comportamiento de la gente), y si a ello añadimos la falta de síntomas de este virus durante los primeros días, por cada persona infectada podría haber de 50 a 100 contagios más, muchos de ellos asintomáticos. Lo anterior según Gustavo Cruz, investigador de carrera en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), quien trabaja con científicos y epidemiólogos en el modelo matemático sobre la evolución del covid-19 en nuestro país. Cruz explicó a UNAM Global el concepto R0 (“Erre cero”, considerado número reproductivo básico) que en este caso se estima a nivel global en 2.5, y el por qué consideró que las estrategias adoptadas en Wuhan, China, lugar de salida del covid-19 son el modelo a seguir: “En Wuhan se decretó una cuarentena estricta de ocho semanas, con ello se bajó el R0 del covid-19 de 2.5 a 1.7, claro, hablamos de la economía más poderosa del mundo. Desafortunadamente México es una nación pobre que no puede parar dos meses, pero sí hacer todo lo posible para no alcanzar los niveles de Europa. “Nuestro modelo matemático dice que es posible lograr un resultado cercano al de los chinos, si aplicamos 28 días de cuarentena no de manera arbitraria, sino cuando los contagios se eleven de forma exponencial, es decir, justo al darse el brote”.El matemático, quien colaboró con el gobierno del entonces Distrito Federal en 2009 con la epidemia de influenza AH1N1, recalcó que si las medidas de cuarentena y distanciamiento social se aplican de manera adecuada, en México podría lograrse un R0 de 1.9, cifra muy cercana a China. Durante el programa La UNAM responde que se transmite en línea, Cruz fue más enfático sobre la importancia de los modelos matemáticos: “Los modelos matemáticos ayudan para tener diferentes escenarios, en el caso del covid-19, por ejemplo, podemos conocer qué pasaría si no se hiciera una cuarentena; en ese caso, en su punto máximo de infección se alcanzaría a entre un 20 y 25% de la población. “En tanto, con medidas de distanciamiento, el pico infeccioso no sería tan elevado, y sobre todo duraría mucho menos tiempo. “Dado que es difícil mantener la cuarentena por mucho tiempo en una sociedad como la nuestra, es importante que se realice de manera escalonada, de ahí que no se aplique al mismo tiempo en la Ciudad de México con el resto del país. Si sólo nos preocupamos por la epidemia mientras más se alarga la cuarentena sería mejor, pero hay otro factor importante que es la economía, y no la de los números, sino la de la gente, la de las personas que van al día, eso es lo que complica las medidas estrictas, por ello una cuarentena estricta debe ser en el momento adecuado para que sea efectiva”. Como el mismo gobierno mexicano ha referido, y a pesar de las críticas sociales y políticas, el distanciamiento social es hasta ahora lo único efectivo para reducir el R0 en nuestro país, en donde al cierre de esta nota había mil 215 casos con personas positivo a covid-19 y 29 muertes.