Disney +, el nuevo rival de Netflix, debuta con fallas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El servicio de streaming Disney + operó con fallas en su primer día de operaciones en Estados Unidos. La nueva apuesta de la compañía Disney para competir con plataformas como Netflix, Prime Video (de Amazon) y Apple TV + estuvo inaccesible para cientos de usuarios que reportaron la caída por medio de la página Down Detector. [caption id="attachment_606584" align="alignnone" width="635"]Zonas de EU en las que se reportó la caída de Disney *, según el sitio DownDetector.[/caption] Un 70% por ciento de las fallas reportadas estuvieron relacionadas con la transmisión de video. Usuarios reportaron que durante varias horas no pudieron acceder a los contenidos y en otros casos la transmisión de éstos resultaba defectuosa. En redes sociales las fallas fueron denunciadas mediante el hashtag #disneydown. https://twitter.com/cassmccomb/status/1194254167013019653?s=20 Aunque la plataforma aun no está disponible en México, en las primeras horas de este martes fue posible ingresar mediante una cuenta estadunidense de iTunes y una aplicación VPN (Virtual Private Network) para habilitar el acceso."La demanda de los consumidores de Disney + superó nuestras altas expectativas", dijo un portavoz de Disney citado por el sitio The Verge. “Estamos satisfechos con esta increíble respuesta y estamos trabajando para resolver rápidamente el problema actual del usuario. Nosotros apreciamos su paciencia". La explicación recuerda las fallas que tuvo la transmisión vía streaming de la serie Game of Thrones en HBO, que también experimentó caídas debido al alto número de usuarios que pretendió ingresar simultáneamente.