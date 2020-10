Acusan de sexismo a la nueva tarjeta de crédito de Apple; culpan al "algoritmo"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Apple Card, el instrumento financiero lanzado en Estados Unidos por la firma creadora del iPhone, ha sido acusada de discriminar a mujeres. La denuncia corrió a cargo del desarrollador danés David Heinemeier, fundador de la compañía de aplicaciones web Basecamp, quien publicó un hilo en Twitter en el que asegura que él tiene un límite de crédito 20 veces mayor que el de su esposa, aun cuando ambos comparten similar declaración de impuestos, viven en una propiedad compartida y han estado casados durante mucho tiempo. https://twitter.com/dhh/status/1192540900393705474?s=20 "La experiencia de servicio al cliente también es irritante. Responden rápidamente, pero nadie está autorizado para discutir el proceso de evaluación de crédito. No hay oportunidad de presentar evidencia. Solo un 'lo siento, se considera que su esposa representa una vigésima parte del valor del crédito que tiene, ¡verifique nuevamente en seis meses!", afirma, en medio de reclamos e ironías, no siempre con palabras amables. Incluso relata que su esposa habló con dos representantes de Apple, "ambas personas muy amables y corteses que representan un sistema completamente roto y reprensible". La primera persona le dijo: "No sé por qué, pero juro que no estamos discriminando, es sólo el algoritmo". La segunda representante continuó sobre cómo no podía acceder a la razón real de su baja calificación crediticia. Tras otras verificaciones, todo parece culpa de un algoritmo incomprensible, que nadie tiene el poder de examinar o verificar. "Así que sí, mantengo completamente mi acusación original: ? @AppleCard es un programa sexista. No importa cuál sea la intención de los representantes individuales de Apple, importa en qué algoritmo hayan depositado su fe. Y lo que hace es discriminar. Esto está jodido", dice Heinemeier, quien en algún momento asegura que a su esposa finalmente se le aumentó la línea de crédito, no como una forma de resolver el fondo del problema, sino para acallar una voz ruidosa en Twitter. Una de las respuestas que obtuvo fue nada menos que de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que se retiró de la compañía unos años después de su creación. Y confirmó el extraño sesgo con su propia pareja. https://twitter.com/stevewoz/status/1193330241478901760?s=20 "Lo mismo nos pasó a nosotros. Tengo un límite de crédito 10 veces mayor. No tenemos cuentas bancarias o de tarjetas de crédito ni activos por separado. Sin embargo, es difícil llegar a un ser humano para que haga una corrección. Es una gran tecnología en 2019". La firma de Cupertino no había fijado una posición, como sí lo hizo su socia Goldman Sachs, la cual negó rotundamente tomar decisiones basadas en factores de género. "Analizamos los ingresos y la solvencia de un individuo, que incluye factores como los puntajes de créditos personales, la cantidad de deuda que tiene y cómo se ha administrado esa deuda. Con base en esos factores, es posible que dos miembros de la familia reciban decisiones crediticias significativamente diferentes", argumentó. Se trata de una controversia que ha empañado lo que se supone sería una nueva era en tarjetas de crédito. Aunque tiene una versión física con grabado en titanio, Apple Card vive para todo efecto práctico dentro del iPhone, en la cual funciona mediante la aplicación Apple Pay.