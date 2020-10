Google limitará la contratación de publicidad política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compañía Google actualizó sus reglas para la contratación de publicidad política, de tal forma que sea más difícil que ésta sea focalizada en públicos muy específicos. En su, la compañía californiana explicó que los anuncios electorales sólo considerarán tres categorías amplias de focalización: género, edad y código postal. De esta forma, ya no se permitirá que esta propaganda recurra a información, como la afiliación política del usuario, para dirigirle los anuncios. El anuncio se da dos días antes de que entre en vigor la medida anunciada hace unas semanas por otra compañía tecnológica, Twitter, la cual prohibirá a escala global toda publicidad de carácter político. Google no llegará a ese extremo, pero sí actualizará sus políticas generales de tal forma que también prohibirá la propaganda falsa. Otra firma de Silicon Valley, Facebook, ya ha anunciado que no revisará la veracidad de los anuncios políticos que lleguen a su plataforma. Google estableció que no permitirá anuncios con afirmaciones demostrablemente falsas que podrían socavar significativamente la participación o la confianza en un proceso electoral o democrático. “Independientemente del costo o impacto del gasto en nuestras plataformas, creemos que estos cambios ayudarán a promover la confianza en la publicidad política digital y la confianza en los procesos electorales en todo el mundo”, destacó. Los principales formatos que Google ofrece a los anunciantes políticos son los anuncios de búsqueda (que aparecen en respuesta a una búsqueda de un tema o candidato en particular), los anuncios de YouTube (que aparecen en los videos de YouTube y generan ingresos para esos creadores) y los anuncios gráficos (que aparecen en sitios web y generar ingresos para nuestros socios editoriales). “Los anunciantes políticos pueden, por supuesto, continuar haciendo orientación contextual, como publicar anuncios a personas que leen o ven una historia sobre, por ejemplo, la economía”, aclaró. “Esto alineará nuestro enfoque de los anuncios electorales con prácticas establecidas desde hace mucho tiempo en medios como la televisión, la radio y la prensa, y dará como resultado que los anuncios electorales sean más ampliamente vistos y estén disponibles para la discusión pública”, detalló. El nuevo enfoque se comenzará a aplicar en Reino Unido dentro de una semana, antes de las elecciones generales, en la Unión Europea a finales de año, y en el resto del mundo a partir del 6 de enero de 2020. De acuerdo con Google, los anuncios políticos representan un pequeño porcentaje de sus ventas totales.