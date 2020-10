TikTok escala el pleito de EU contra China; lo ve como riesgo de seguridad nacional

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La red social TikTok está dejando de ser el termómetro de las tendencias sociales de las generaciones más jóvenes para convertirse en campo de batalla política internacional. El crecimiento de la plataforma en Estados Unidos, documentado por el más reciente estudio de Morning Consult, pone nerviosos a políticos conservadores que lo visualizan como una especie de caballo de Troya enviado por Pekín para tomar por asalto a sus niños y adolescentes. Este sentimiento lo resume la senadora republicana Marsha Blackburn, que llamó esta semana a TikTok "el mejor detective de China". Según el estudio de Morning Consult publicado el 5 de noviembre, los adolescentes jóvenes (de 13 a 16 años) tienen la misma probabilidad de usar TikTok que Facebook y Twitter. https://twitter.com/MorningConsult/status/1192900349394345985?s=20 "Aunque los miembros mayores de la Generación Z (de 17 a 21 años) tienen muchas más probabilidades de ser usuarios de Facebook y Twitter, esta división es una clara ilustración de cuánto difiere el panorama de las redes sociales incluso dentro de generaciones", refiere un resumen del estudio. El reporte también destaca el grado en que la plataforma de transmisión de videojuegos, Twitch, está despegando, particularmente con los adolescentes. El 41 por ciento de los hombres de la Generación Z dice que usan Twitch, al igual que el 29 por ciento de los llamados millennials (ubicados genéricamente entre los 13 y 38 años). Entre todos los encuestados de la Generación Z y millennials, el 94 por ciento dice que usa YouTube, el 74 por ciento usa Facebook, el 74 por ciento usa Instagram, el 59 por ciento usa Snapchat, el 46 por ciento usa Twitter, el 23 por ciento usa Twitch y el 22 por ciento usa TikTok. En una de sus gráficas se ve cómo TikTok despega sobre todo entre quienes tienen entre 13 y 16 años. https://twitter.com/MattNavarra/status/1191727811654037504?s=20 Buena parte de su popularidad radica en el tipo de interacción que ofrece, basada en la publicación de videos cortos con fondo musical en los que niños y adolescentes simulan cantar moviendo los labios, se disfrazan, protagonizan sketchs cómicos y, sin rebasar los estándares de lo aceptado socialmente, suelen mostrar menos inhibición en su sexualidad. Ninguna de estas muestras del sentido del humor y del entretenimiento juvenil de nuestros días parece convencer a la senadora Blackburn de las bondades de TikTok. El mismo día que se dio a conocer el resultado de la encuesta, publicó una carta abierta dirigida a la compañía china que soporta la aplicación, ByteDance. https://twitter.com/votervic/status/1192064594610728961?s=20 En ella le dice que debe poner fin a los esfuerzos vinculados a China para recopilar datos de niños estadunidenses. Su preocupación es secuela de informes dados a conocer a principios de mes por diversos medios estadunidenses, en el sentido de que el Comité Interinstitucional de Inversión Extranjera en Estados Unidos abrió una investigación contra TikTok por motivos de seguridad nacional. Y es que TikTok surgió de la compra, por parte de ByteDance, de la aplicación Musical.ly en 2017. Esta fusión formaría parte de la investigación, según los reportes. Para analistas consultados por The New York Times, este choque entre empresas de tecnologías americana y asiática prefigura una nueva "guerra fría". La carta de la senadora Blackburn fue dirigida a Alex Zhu, diseñador de aplicaciones que creó la versión original de TikTok, Musica.ly, y ahora es el jefe de TikTok. Blackburn dijo que TikTok "está allanando el camino para que el gobierno chino obtenga acceso sin restricciones y sin supervisión a la vida de nuestros hijos". Le pidió a Zhu que proporcione respuestas por escrito a varias preguntas sobre la demografía de la aplicación y las políticas de intercambio de datos para el 26 de noviembre de este año. TikTok emitió un comunicado sobre sus políticas, en el que establece que la compañía almacena datos de usuarios de Estados Unidos en ese mismo país y ninguno está sujeto a la jurisdicción china. "Nuestro equipo de moderación de EU, liderado por California, revisa el contenido para cumplir con nuestras políticas estadunidenses. No estamos bajo la influencia de ningún gobierno extranjero, incluido el chino; TikTok no opera en China, ni tenemos ninguna intención de hacerlo en el futuro ", dice el comunicado.