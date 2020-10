Francia multa a Google por aplicar reglas opacas en la publicidad digital

Responde Google

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Autoridad de la Competencia de Francia impuso una multa de 150 millones de euros a la empresa estadunidense Google, informó el órgano regulador en un comunicado. “Google ha abusado de su posición dominante en el mercado de publicidad de búsquedas en internet, al adoptar reglas de funcionamiento de su plataforma de publicidad de Google Ads que son opacas y difíciles de entender, y que aplica de manera injusta y aleatoria”, detalló. En ese contexto, demandó a la firma californiana que aclare la redacción de las reglas operativas de Google Ads, así como el procedimiento de suspensión de cuentas. https://twitter.com/Adlc_/status/1208074077610676224?s=20 Es perfectamente legítimo que un operador como Google tenga reglas de acceso a su servicio de publicidad, consideró Isabelle De Silva, presidenta de la Autoridad. "Pero estas normas deben ser claras, y no depender de cada cliente, o aplicarse de manera errática", expuso. De Silva explicó que Google domina el mercado de la publicidad relacionada con los motores de búsqueda, con una cuota de entre 90 por ciento y 100 por ciento. Y en ese contexto parafraseó a Spider Man: "Cuando tienes grandes poderes, tienes grandes responsabilidades", afirmó, parafraseando explícitamente a Superman. Así, pidió a Google presentar en un plazo de dos meses un informe en el que detalle las medidas y procedimientos que piensa aplicar para cumplir los requerimientos.La firma tecnológica respondió que recurrirá la multa, alegando que con sus términos y condiciones busca proteger a los internautas contra la publicidad engañosa. La investigación que condujo a la multa a Google se generó a consecuencia de una demanda interpuesta por el sitio Gibmedia, cuya cuenta en el servicio Google Ads fue suspendida por la empresa dirigida por Sundar Pichai. “Las personas esperan que se les proteja de aquellos anuncios que son engañosos y abusivos, y por eso existen las políticas publicitarias de Google”, recalcó en un comunicado. “Gibmedia estuvo publicando anuncios de sitios web que engañaban a las personas para que pagaran por determinados servicios aplicando términos de facturación poco claros para los usuarios. “En Google no queremos este tipo de anuncios en nuestras plataformas y por eso no solo hemos suspendido a Gibmedia sino que también renunciamos a los ingresos por publicidad que se generaron a partir de este proceso con el fin de proteger a los consumidores de cualquier daño. “Apelaremos la decisión", concluye su comunicado. https://www.proceso.com.mx/568490/gobierno-de-francia-multa-a-google-con-50-millones-de-euros