Con inteligencia artificial crean cuentas falsas en redes para apoyar a Trump

Vínculos con Asia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Facebook y Twitter eliminaron una red global de cuentas falsas utilizadas en una campaña coordinada para impulsar mensajes políticos en favor del presidente estadunidense Donald Trump, informó el viernes el diario The Wall Street Journal. Algunas de estas cuentas utilizaron tecnologías de inteligencia artificial para tratar de enmascarar su actuación, revelaron al periódico tanto las redes sociales como las firmas de investigación externas con las que trabajaron. La supresión de cuentas fue aplicada a The BL, una empresa de medios con sede en Estados Unidos que también opera en Vietnam. Según Facebook, ha creado fotos de perfil generadas por computadora "para encubrir la naturaleza orquestada de sus actividades". El uso de imágenes generadas por inteligencia artificial para hacer pasar cuentas falsas como si fueran reales representa una nueva herramienta para amplificar en mensaje en las comunidades digitales, detalló el rotativo. Esta sofisticada modalidad se suma a la práctica tradicional de robar fotos de otras personas o de internet para crear perfiles apócrifos o suplantar el de personas reales.Facebook vincula a The BL con la corporación Epoch Media Group, ligada a su vez al Falun Gong, un movimiento espiritual chino opositor a las autoridades de Pekín y que apoya la reelección de Trump. En un comunicado, Epoch se deslindó tanto de BL como de Falun Gong. The BL (siglas de Beauty of Life, la Belleza de la Vida) tenía 610 cuentas, 89 páginas y 156 grupos en Facebook, además de 72 cuentas en Instagram. Las cuentas falsas acumularon más de 55 millones de seguidores, y la mayoría de ellos estaban fuera de Estados Unidos. Las cuentas se dirigían a personas en Vietnam, así como a audiencias globales que hablan chino y español, según Facebook. La red de cuentas falsas reforzó sus esfuerzos al gastar más de nueve millones de dólares en publicidad en esa plataforma. “La red centrada en BL violó reiteradamente una serie de nuestras políticas, incluidas nuestras políticas contra comportamiento no auténtico coordinado, spam y tergiversación, por nombrar solo algunos. “The BL ahora está prohibido en Facebook. Continuamos investigando todas las redes vinculadas y tomaremos las medidas que correspondan si determinamos que están involucradas en un comportamiento engañoso", informó la compañía de Mark Zuckerberg. Un portavoz de Twitter citado por WSJ dijo que esa compañía "identificó y suspendió aproximadamente 700 cuentas originarias de Vietnam por violar nuestras reglas sobre manipulación de plataformas, específicamente cuentas falsas y correo no deseado". La compañía no identificó quién era el propietario de las cuentas. https://www.proceso.com.mx/605368/zuckerberg-defiende-la-publicidad-politica-aunque-solo-le-deje-0-5-de-ganancia