La era post-Tinder: la primera cita ahora será en video, no en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las aplicaciones digitales para encontrar pareja o sostener una relación casual se basan en una mecánica simple: la persona halla un prospecto interesante, lo contacta y ambos acuerdan por escrito cómo será la primera cita en persona, que puede ser un éxito... o una decepción total. Y frente a un escenario en el que no están exentos los riesgos de tratar con un desconocido, The League, una conocida plataforma de citas "exclusivas" en Estados Unidas, lanzó una alternativa de paso intermedio: un video-chat, paso previo a ver si hay química. https://youtu.be/cz6GFlNp78o Creada por Amanda Bradford, una administradora de empresas egresada de Stanford, The League es una aplicación que se considera a sí mismo de élite y que pretende rebasar el modelo de Tinder basado en perfiles de Facebook. Como su idea es sólo filtrar perfiles de calidad, con cierto nivel de estudios e ingresos, para poder ligar ahí es necesario tener perfil en la red de contactos profesionales LinkedIn. El nuevo servicio de esta plataforma, lanzado el 1 de diciembre, se llamay, según Bradford, hará que la primera cita, tal como la conocemos, se convierta pronto en cosa del pasado. De hecho, su lema es "di adiós a las malas primeras citas". El cortejo inicial, se plantea, también ocurriría a través del teléfono, mediante una mecánica de videoconferencia. Así lo explicó en una entrevista con el sitio digital Quartz. https://twitter.com/theleague/status/1201605140102467587?s=20 "Las primeras citas en persona definitivamente serán reemplazadas por citas digitales, ya que el nivel de apuestas es menos arriesgado. Con una charla en video se puede averiguar si se hace clic o no en los primeros minutos", dijo. Los miembros de la app pueden elegir tres fechas de videoconferencia en vivo, de dos minutos cada una, todos los domingos a las 9 p.m. hora local. "Las citas pueden ser como un maratón, así que toma un atajo. Irás a tres citas en seis minutos con usuarios de tu área que coincidan con tus preferencias. Como las chispas generalmente se prenden en sólo unos instantes, estas mini-citas ahorran tiempo y energía a los usuarios", ofrece en su página. Esta función, explica Quartz, brindaría además protección contra los problemas asociados con las citas en línea, como el llamado catfishing (usurpación de identidad, muchas veces con fines de extorsión). Bradford pronostica que el cortejo virtual se volverá más sofisticado con la incorporación de tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, así como el empleo de avatares en 3D que se parezcan y suenen como sus usuarios reales con la mayor precisión posible. Por lo pronto, se cuenta con la función de grabado por si alguno de los cortejantes lo solicita por motivos de seguridad. Y aunque los requisitos para interactuar dentro de la plataforma son estrictos, League Live ofrece mecanismos de reacción en caso de que alguno de los integrantes intentara alguna conducta inapropiada.