SelfieType, el teclado invisible de Samsung

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compañía surcoreana Samsung suele ser un protagonista destacado en la feria electrónica CES que se lleva a cabo en Las Vegas cada principio de año. Pero ahora no lo fue tanto por la tradicional presentación de los productos previstos para su lanzamiento. Esta vez fueron áreas experimentales las que llamaron la atención. Su subsidiaria californiana Star Labs presentó unpara crear “seres humanos artificiales”, capaces de conversar y experimentar emociones, un proyecto a medio camino entre los asistentes digitales y las deepfakes. Pero más notable que eso fue la presentación del SelfieType, un proyecto de su unidad C-Lab que consiste en utilizar la cámara delantera del teléfono para crear un teclado virtual, que le permitirá al usuario escribir sobre cualquier superficie plana. https://youtu.be/LRFvUYQ_SZ0 Mediante inteligencia artificial, SelfieType ubica el movimiento de los dedos para que éstos escriban como si oprimieran un teclado del tipo QWERTY, llamado así por la disposición de las letras en la primera fila que sigue después de los números. El reportero de Engadget , uno de los asistentes a la presentación, revela que no pudo probar por sí mismo el funcionamiento del software, debido a que está en una etapa inicial de prueba. Pero, de entrada, le vio el potencial suficiente para madurar y probablemente volver prescindible este tipo de accesorios en su formato físico. Y es que no está del todo claro si funcionaría para quienes no sean mecanógrafos especializados. Lo cierto es que el proyecto dio pie de nueva cuenta al famoso meme de que “Los Simpsons lo predijeron”: https://youtu.be/Y3i6Jb7K4O4