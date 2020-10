Aplicaciones de citas y de salud violan leyes de privacidad… y de intimidad

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Aplicaciones como Tinder y Grinder sirven a los usuarios para encontrar pareja, mientras otras como MyDays X son útiles para determinar cuándo son los días fértiles en un ciclo menstrual. Sin embargo, algo tienen en común: señalamientos de violar normas de privacidad por permitir que el manejo de datos íntimos se utilice para crear publicidad dirigida. El Consejo del Consumidor de Noruega (Forbrukerrådet), agencia gubernamental de ese país nórdico, publicó el pasado martes un informe titulado Fuera de Control, cómo los consumidores son explotados por la industria de la publicidad en línea.

El estudio señala a 10 apps que suministran datos de usuarios –como origen étnico, ubicación, género y la edad– a compañías de publicidad digital. De acuerdo con el reporte, las aplicaciones de citas y de seguimiento de fertilidad recopilan información de algunas de las partes más íntimas de la vida de los usuarios. Compartirla viola una ley europea de protección de datos que entró en vigor el año pasado. Según el informe, otra de las apps, OkCupid, envió datos de usuarios sobre deseos sexuales, uso de drogas y alcohol, y opiniones políticas a la compañía de análisis Braze, así como la etnia de los usuarios y coordenadas GPS. El informe del organismo noruego señala a Tinder por presuntamente haber compartido la ubicación GPS de usuarios, así como datos sobre orientación sexual. Asimismo consigna que Grindr, un sitio de citas para la comunidad LGBT, compartió la ubicación de los usuarios con las plataformas publicitarias digitales AppNexus (AT&T), MoPub (Twitter), OpenX, AdColony y otras. MyDays, señala el informe, proporcionó las direcciones IP de los usuarios, la ubicación del GPS y la información del punto de acceso WiFi.“En este informe, demostramos cómo cada vez que usamos nuestros teléfonos, un gran número de entidades oscuras que son prácticamente desconocidas para los consumidores reciben datos personales sobre nuestros intereses, hábitos y comportamiento”, advierte el informe. “Estos actores, que forman parte de lo que llamamos la industria del marketing digital y la tecnología publicitaria, utilizan esta información para rastrearnos a lo largo del tiempo y en todos los dispositivos, a fin de crear perfiles integrales sobre los consumidores individuales. “A su vez, estos perfiles y grupos se pueden utilizar para personalizar y orientar la publicidad, pero también para otros fines, como la discriminación, la manipulación y la explotación”, alerta. El consejo noruego destaca que contrató a la empresa de ciberseguridad Mnemonic para realizar el análisis técnico del tráfico de datos de las diez aplicaciones seleccionadas. “Debido al alcance de las pruebas, el tamaño de los terceros que fueron observados recibiendo datos y la popularidad de las aplicaciones, consideramos que los hallazgos son representativos de prácticas generalizada s en la industria de la tecnología”, considera. El análisis técnico arrojó que las diez aplicaciones analizadas transmitieron datos de usuarios a al menos 135 terceros diferentes, involucrados en publicidad y / o perfil de comportamiento.Además de las mencionadas, las otras aplicaciones evaluadas son Clue (calendario de ovulación), Happn (citas), Muslim Qibla Finder (para orientar sobre la ubicación de la Kaaba en La Meca árabe), My Talking Tom (juego), Perfect 365 (maquillaje virtual) y Wave Keyboard (teclado virtual). The Match Group, propietario de Tinder y OkCupid, envió un comunicado al sitio de noticias Axios, asegurando que sólo comparte información de acuerdo con la Ley de Privacidad del Consumidor de California y no comercializa los datos de los usuarios. Las quejas formales del consejo noruego contra Grindr, la plataforma de anuncios de Twitter y AppNexus podrían significar multas, de acuerdo con Axios.