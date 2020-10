Fortnite es el vencedor en la Battle Royale… de las ganancias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los videojuegos gozan de cabal salud financiera. A escala global, los consumidores gastaron en ellos más de 120 mil millones de dólares durante 2019. Así lo estableció la revisión del año pasado elaborada por el portal Superdata de la compañía Nielsen, especializada en medición de consumo de bienes culturales. https://twitter.com/_SuperData/status/1212735301057155073?s=20 La cifra representa un incremento de 4% respecto del año pasado y es producto de la suma del gasto en juegos digitales y medios interactivos. En esta última categoría están las plataformas de streaming de juegos tipo Twitch, así como las de realidad virtual y aumentada. Según las cifras del informe, del total de juegos digitales, 64.4 mil millones de dólares proceden del mercado de juegos para móviles, 29.6 mil millones son de juegos para computadoras y 15.4 mil millones provienen de títulos para consolas. Los canales de streaming aportaron 6.5 mil millones de dólares, mientras que la realidad mixta tuvo ingresos por 6.3 mil millones de dólares Por segundo año consecutivo, Fortnite encabeza el Top 10, al generar durante el año pasado 1.8 mil millones de dólares. En la lista le siguen Dungeon Fighter Online, Honour of Kings, League of Legends, Candy Crush Saga, Pokémon Go, Crossfire, Fate/Grand Order, Game for Peace y Last Shelter: Survival. Nielsen establece que la popularidad de Fortnite es parcialmente atribuible a las promociones en las que se hace crossover con otros productos de la cultura pop, como son las sagas de Avengers y Star Wars, así como la serie Stranger Things de Netflix. https://twitter.com/Fortnite_ES/status/1195257654744100866?s=20 Donde se reportaron bajas fue en el sector de Premiun Games, en el que se resintió la ausencia de nuevas propuestas. En total las ingresos descendieron 5% hasta quedar en 18.9 mil millones de dólares. El Top 10 lo encabeza FIFA 19 y le siguen Call of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto V, FIFA 20, Call of Duty: Black Ops III, NBA 2K19, Tom Clancy’s Rainbow Six; Siege, Borderland 3 y Sims 4. https://www.proceso.com.mx/578489/fortnite-la-droga-que-quiere-prohibir-el-principe-harry