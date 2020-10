Filtran más de 100 mil documentos inéditos de Cambridge Analytica

El caso Bolton

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una exempleada de Cambridge Analytica filtró más de 100 mil documentos de aquella desaparecida firma de análisis que hace casi dos años estuvo involucrada en el escándalo por uso irregular de datos de miles de usuarios de Facebook con fines de manipulación electoral. Este domingo, desde la cuenta de Twitter @HindsightFiles, la ex directora de desarrollo comercial de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, publicó varias ligas con archivos descargables relacionados con Brasil, Kenia, Malasia e Irán, así como sobre de actividad electoral del exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. https://twitter.com/HindsightFiles/status/1214039510859825153?s=20 Este último caso revelaría como los rasgos de personalidad de los votantes, recopilados por medio de su actividad en redes sociales, habrían sido usados para dirigirles anuncios de acuerdo con su perfil sicológico, explotando sus miedos o deseos. https://twitter.com/HindsightFiles/status/1213230045864628224?s=20 Kaiser es conocida por haber participado en el documental de Netflix The Great Hack, que relata el caso de la compañía que utilizó datos de usuarios de Facebook para apuntalar la publicidad política en favor de la campaña del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Kaiser asegura que está publicando nuevos documentos de su antiguo empleador porque le preocupa que las elecciones estadunidenses de este año sigan en riesgo de volver a sufrir el mismo tipo de manipulación perpetrado en 2016. "Creo que una de las pocas formas de protegernos es obtener la mayor cantidad de información posible”, dijo al diario británico The Guardian. De acuerdo con el portal TechCrunch, la difusión de los archivos en principio parece subrayar la escala global de las operaciones alimentadas por las redes sociales de Cambridge Analytica. Según Kaiser, los archivos contienen correos electrónicos, planes de proyectos, estudios de casos y negociaciones inéditas de Cambridge Analytica, cuya actividad abarca al menos 65 países, entre ellos México. “La democracia ha sido hackeada”, había denunciado en Twitter. https://twitter.com/HindsightFiles/status/1212848706619351060?s=20 Una hoja de cálculo de oficiales asociados incluida en la descarga enumera a asociados de su compañía subsidiaria SCL Elections en Australia, Argentina, los Balcanes, India, Jordania, Lituania, Filipinas, Suiza y Turquía, entre otros. Una segunda pestaña que enumera a asociados "potenciales" cubre contactos políticos y comerciales en varios otros lugares, incluyendo Ucrania e incluso China.Los documentos publicados hasta el momento incluyen un estudio de caso del trabajo que Cambridge Analytica contrató para llevar a cabo en los Estados Unidos para el Comité de Acción Política del republicano Bolton. La firma habría realizado lo que se describe como "una campaña de publicidad digital personalizada con tres objetivos entrelazados: persuadir a los votantes para que eligieran candidatos republicanos al Senado en Arkansas, Carolina del Norte y New Hampshire; elevar la seguridad nacional como un tema importante y aumentar la conciencia pública sobre el comité del embajador Bolton". https://twitter.com/HindsightFiles/status/1213230456696688640?s=20 La firma detalla que segmentó poblaciones de votantes persuadibles y de baja participación para identificar varios grupos clave que podrían estar influidos por los mensajes del comité de Bolton. Los anuncios están diseñados para "atraer directamente a los rasgos de personalidad de grupos específicos, cuestiones prioritarias y demografía", explica TechCrunch. Añade que los perfiles psicográficos, derivados del modelado de datos de usuarios de Facebook de Cambridge Analytica, se utilizaron para segmentar a los votantes estadunidenses en grupos objetivo, incluso para publicar anuncios en línea dirigidos a poblaciones muy específicas. La compañía incluso identificó a los votantes con etiquetas específicas de personalidad, como "altamente neurótico", para quienes el contenido de los anuncios estaría diseñado en función de sus miedos y esperanzas. Los datos sicológicos eran obtenidos de los test de personalidad dirigidos a usuarios de Facebook, muchos de los cuales se presentan en forma de juegos.