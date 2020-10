Samsung presenta ahora seres humanos 'artificiales” (Video)

Tipo Deepfake

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La firma surcoreana Samsung presentó este martes un proyecto en el que asegura haber creado "humanos artificiales", seres virtuales que pueden conversar y sentir emociones como si fueran una persona real. El proyecto llamadofue presentado en el primer día de la feria de consumo electrónico CES, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Neon corre a cargo de la subsidiaria Star Labs, cuya sede está en California, y que ofreció algunos detalles del proyecto.En principio, se trata de seres digitales personalizados que pueden aparecer en dispositivos o en videojuegos y ejercer como amigos o compañeros, pero también como presentadores de televisión, portavoces o actores de cine. "Serán nuestros amigos, nuestros colaboradores y compañeros, aprendiendo continuamente, evolucionando y creando recuerdos a partir de sus interacciones", indicó Pranav Mistry, el director ejecutivo del laboratorio. “Neon es un ser virtual creado por computadora que se ve y se comporta como un humano real, con la capacidad de mostrar emociones e inteligencia”, explica la página web del proyecto. “Prácticamente real. 100% visualmente real, como tú y yo. Existe entre nosotros de todos los ámbitos de la vida. https://youtu.be/Day8hlfSqwc “No es un asistente de Inteligencia Artificial. No es una interfaz para Internet. No es un reproductor de música. Simplemente un amigo. “Del español al hindi, del japonés al inglés, los Neon pueden hablarlo todo. Amigos, colaboradores y compañeros. Pueden conectarse y aprender más sobre nosotros, adquirir nuevas habilidades y evolucionar”, asegura el sitio oficial. Según Star Labs, los Neon se inspiran en "las complejidades rítmicas de la naturaleza y están ampliamente entrenados para saber cómo aparentan, se comportan e interactúan los humanos". Asimismo asegura garantizar privacidad y confianza mediante “protocolos de última generación”Sitios especializados en tecnología cuestionaron que la subsidiaria de Samsung no haya ofrecido detalles más específicos sobre la tecnología que anima esta propuesta. "Hasta donde podemos ver, no hay ningún misterio con esto. Neon son solo avatares digitales -figuras animadas computarizadas con parecido humano", publicó el portal The Verge . Y contrario a lo que dicen sus creadores, para la página Notebook Check “los Neon de Samsung son básicamente asistentes digitales de tipo deepfake”. Se les conoce como deepfake al tipo de tecnologías que permiten, mediante inteligencia artiicial, recrear videos de personas con un grado de perfeccionamiento cada vez mayor, lo que ha generado debates sobre su uso para fines poco éticos (con información de agencias). https://www.proceso.com.mx/603857/deepfake-la-verdadera-pelicula-de-terror