El gobierno de EU demanda a Google por monopolizar búsquedas online

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Por abusar de su posición dominante en las búsquedas online y así sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda este martes contra Google. En la querella, la parte demandante aduce que el gigante tecnológico incumplió la ley de competencia y pide que emprenda cambios "estructurales", lo que significaría una posible fragmentación de la compañía. El Departamento de Justicia y 11 estados acusan a Google de mantener una posición monopólica, principalmente en el campo de las búsquedas en internet, y propone que la Corte considere una serie de soluciones, sin demasiadas precisiones. Además, piden al tribunal "prohibir a Google" las prácticas monopólicas y considerar "el alivio estructural necesario para curar cualquier daño" a sus competidores. En una primera reacción, Google tachó la demanda como "profundamente defectuosa".Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal informaron que la demanda es la más grande presentada por el gobierno federal contra uno de los gigantes tecnológicos estadunidenses en dos décadas. La denuncia, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa que Google utiliza miles de millones de dólares recaudados de la publicidad para pagar a fabricantes de teléfonos para asegurarse de ser el buscador por default en los navegadores. Google fue multado con 4 mil 300 millones de euros en 2018 por parte de las autoridades europeas por prácticas desleales en el sistema operativo móvil Android, con el fin de fortalecer su posición dominante, principalmente en el campo de las búsquedas en internet. Al igual que sus competidores Amazon, Facebook y Apple, Google ha estado en la mira de las autoridades estadunidenses durante varios años. Las agencias federales, los comités parlamentarios y los fiscales han iniciado varias investigaciones contra estas compañías en casi todos los estados del país.