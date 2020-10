Bloomberg prueba a hacer campaña con memes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, ha inaugurado una nueva modalidad de propaganda política, presumiblemente más efectiva que los tradicionales anuncios por televisión: los memes. Mediante el apoyo de influencers de Instagram, el precandidato presidencial demócrata pretende venderse como un político "buena onda". Lo hace mediante falsos mensajes privados con cuentas populares como una llamada Tank.Sinatra, en los que incluso se aclara que se trata de propaganda pagada. https://www.instagram.com/p/B8fR4xnlqw6/ Bloomberg, conocido multimillonario, no ha estado presente en los debates de los precandidatos demócratas debido a que no aceptó tener donantes. Y como presentó tarde su candidatura tampoco participa en las primarias de Iowa, New Hampshire ni Nevada. El portal Axios reportó que, al primero de enero, había invertido casi 263 millones de dólares en publicidad televisiva y digital. Casi 10 veces lo gastado por Bernie Sanders, actual puntero en la carrera demócrata. Está por verse la efectividad de la campaña de memes. Por lo pronto, ya provocó que Facebook (propietaria de Instagram) modificara sus pautas sobre este tipo de publicidad que, al ser acordada entre terceros, no le produce ganancias. Esto cae en una zona de aparente desregulación. Se trata de un particular pagándole a otro particular para que le publique su propaganda. Así, no hay una forma clara de cómo reportarlo como gasto de campaña. Al respecto, Facebook informó este viernes que autorizó que este tipo de acuerdos aparezcan en sus plataformas, siempre y cuando se indique que se trata de publicaciones patrocinadas.