Crece el uso de apps para citas, aunque usuarias jóvenes denuncian acoso

No todo es miel

Insistencia

Seguridad y escepticismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al 14 de febrero, Día de San Valentín, se multiplican las encuestas sobre hábitos de la vida en pareja. La semana que pasó tocó el turno al prestigiado Pew Research Center, que abordó el auge en Estados Unidos de las aplicaciones para tener citas. Según sus hallazgos , el 30% de los adultos estadunidenses aseguran haber usado un sitio o aplicación de citas. La mayoría de los usuarios dicen que su experiencia general fue positiva. Sin embargo, muchos otros, especialmente las mujeres más jóvenes, informaron que fueron acosadas o que recibieron mensajes explícitos en estas plataformas. El porcentaje de uso de estas apps asciende casi al 50% en adultos menores de 30 años y personas que se identifican como homosexuales, lesbianas o bisexuales. Incluso, entre la población encuestada, 12% declaró que se habían casado o habían tenido una relación seria con alguien que conocieron por esos medios cibernéticos. Los resultados documentaron un fuerte incremento en el uso de este tipo de servicio desde el estudio previo de ese mismo instituto en 2013. Ese año, sólo 11% confesó haber utilizado una página de citas y 3% reveló que encontró una relación seria gracias a estas aplicaciones.Entre los aspectos negativos reportados por la encuesta, unos siete de cada 10 usuarios lamentaron que las personas mientan en sus perfiles para ser más atractivos. Un tema destacado por el informe es el acoso que dicen recibir las mujeres jóvenes. “Algunos expertos sostienen que la naturaleza abierta de las citas en línea, es decir, el hecho de que muchos usuarios son extraños entre sí, ha creado un entorno de citas menos civilizado. "Esto, por lo tanto, hace que sea difícil responsabilizar a las personas por su comportamiento. Una parte notable de los que escriben en línea han sido objeto de algún tipo de acoso medido en esta encuesta. “Aproximadamente tres de cada diez o más usuarios de citas en línea dicen que alguien a través de un sitio o aplicación de citas continuó contactándolos después de que dijeron que no estaban interesados (37%). También les enviaron un mensaje o imagen sexualmente explícita que no pidieron ( 35%) o les llamaron con un nombre ofensivo (28%). “Las mujeres más jóvenes son particularmente propensas a encontrar cada uno de estos comportamientos”, sostiene el estudio.“Seis de cada diez usuarias de citas en línea de entre 18 y 34 años dicen que alguien continuó contactándose con ellas después de que dijeron que no estaban interesadas, mientras que 57% informa que otro usuario les envió un mensaje o imagen sexualmente explícita no solicitada. “Otras interacciones negativas son de naturaleza más violenta: el 19% de las usuarias más jóvenes dicen que alguien en un sitio o aplicación de citas ha amenazado con dañarlas físicamente. Aproximadamente el doble de la tasa de hombres en el mismo rango de edad que dicen esto”, explica el centro Pew. “Los creadores de sitios y aplicaciones de citas en línea a veces han luchado con la percepción de que estos sitios podrían facilitar encuentros problemáticos, o incluso peligrosos. “Y aunque hay alguna evidencia de que gran parte del estigma que rodea a estos sitios ha disminuido con el tiempo, cerca de la mitad de los estadunidenses todavía encuentran insegura la posibilidad de conocer a alguien a través de un sitio de citas”, detalla.Alrededor del 53% de los estadounidenses en general están de acuerdo en que los sitios y aplicaciones de citas son una forma muy o algo segura de conocer gente. Asimismo se reporta que los estadunidenses que nunca han usado un sitio de citas o una aplicación son particularmente escépticos sobre la seguridad de las citas en línea. “Aproximadamente la mitad de los adultos que nunca han usado una cita o una aplicación (52%) creen que estas plataformas no son una forma demasiado segura o nada segura de conocer a otros, en comparación con el 29% de los que tienen citas en línea”. “Las mujeres están más inclinadas que los hombres a creer que los sitios y aplicaciones de citas no son una forma segura de conocer a alguien: 53% frente a 39 por ciento. El estudio se realizó del 16 al 28 de octubre, con una muestra de 4 mil 860 adultos, con un margen de error estimado de 2.1 puntos porcentuales.