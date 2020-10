La UNAM desarrolló plataforma para el mayor observatorio de rayos gamma

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Científicos e ingenieros de los Institutos de Física (IF) y Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participan en la Red de Telescopios Cherenkov (CTA, por sus siglas en inglés), una iniciativa global para construir el mayor y más sensible observatorio de rayos gamma de muy alta energía. En un boletín, la universidad detalló que Jaime Ruiz Díaz Soto, responsable del Taller Mecánico de Precisión en Ciudad Universitaria, desarrolló e instaló la Torre-Plataforma de Mantenimiento del telescopio Schwarzschild-Couder (pSCT, por sus siglas en inglés), un novedoso equipo que estudia el Universo con la detección de rayos gamma. Ruiz Díaz Soto comentó que la torre que desarrollaron tiene muchas especificaciones de espacio, tamaño y peso a soportar. “Diseñamos modelos en computadora, para que el ensamble quede a la perfección; tenemos un telescopio de toneladas que debe embonar a la hora que baja en la Torre”, detalló. Asimismo, explicó que elaborarán 20 torres más para el proyecto en la parte de EU. La UNAM detalló que pertenece al consorcio CTA desde 2012, una iniciativa en la que participan más de mil 500 científicos e ingenieros de 31 países para construir el mayor y más sensible observatorio de rayos gamma alrededor del planeta, el cual contará con 120 telescopios divididos en un conjunto sur en Paranal, Chile, y un conjunto norte en La Palma, España. José Rubén Alfaro Molina, investigador del Instituto de Física (IF) y colaborador del proyecto, señaló que los rayos gamma que detecta el pSCT permiten captar explosiones nucleares de las estrellas, que de otra forma no se registrarían. Alfaro Molina explicó que en gamma la luz ya no se comporta como una onda, sino como una partícula, “por ello tenemos que usar instrumentos de una interfaz entre detectores de partículas y equipos de astronomía”, detalló. “Este telescopio está basado en una técnica que no se había utilizado antes: un doble espejo. La mayoría de los equipos para detectar en gamma usan sólo uno y están limitados por su campo de visión. Este nuevo telescopio tendrá una apertura angular más grande, con mayor cantidad de grados, y con él se puede ver el cielo por pequeñas partes”. El universitario expuso que los telescopios Cherenkov buscan hacer un mapeo del cielo y este nuevo equipo será complementario y ayudará a hacerlo más rápido. “Con los rayos gamma abrimos una ventana, se está entendiendo el Universo en una faceta que anteriormente no se había estudiado”, concluyó. Con información de Melisa Carrillo