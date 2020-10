Zoom lanza su primer dispositivo para profesionales que trabajan a distancia

MADRID (Portaltic/EP).- La compañía Zoom Video Communications anunció Zoom for Home, una nueva categoría de experiencias software y dispositivos hardware para apoyar a los profesiones que trabajan a distancia, y lanzó el primer dispositivo de esta categoría. Zoom se asoció a la compañía DTEN para lanzar su primer dispositivo hardware, el Zoom for Home-DTEN ME, que tiene como objetivo crear un espacio de trabajo inmersivo y productivo, como informa la compañía en un comunicado. El dispositivo cuenta con una pantalla de 27 pulgadas que incluye tres cámaras de gran angular incorporadas para videos de alta resolución. https://twitter.com/zoom_us/status/1283463589303443457?s=20 Además, incluye ocho micrófonos, que ofrecen un audio cristalino tanto en reuniones como llamadas telefónicas, así como una pantalla táctil para compartir la pantalla interactiva, pizarra, anotación o idea. Para utilizar Zoom for Home, los usuarios necesitarán una licencia de Zoom Meeting y es compatible con todos los dispositivos de Zoom Rooms, como las soluciones de hardware Neat y Poly, lo que permite que los usuarios seleccionen el hardware que necesite. https://www.proceso.com.mx/625756/mas-de-500-mil-cuentas-de-usuarios-de-zoom-se-venden-en-la-dark-web Con este dispositivo los usuarios podrán iniciar fácilmente reuniones en el momento o programadas, así como realizar y recibir llamadas telefónicas o colaborar virtualmente con el intercambio de contenidos y anotaciones. Asimismo, se sincroniza con el calendario, el estado, la configuración de la reunión y el teléfono del usuario, según ha indicado la compañía en un comunicado. Zoom for Home-DTEN ME está disponible para su precompra por un precio de 599 dólares (alrededor de 525 euros) a través de la página web de DTEN y se espera que los envíos se lleven a cabo el próximo mes de agosto. https://twitter.com/DTEN_Global/status/1283448819124854785?s=20