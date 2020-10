Caen miles de blogs después de que Google perdiera el control de un dominio

MADRID (Portaltic/EP).- Miles de pequeños blogs en India cayeron después de que Google perdiera el control sobre el dominio blogspot.in, donde se encuentran disponibles sus páginas web.

Una semana después de que Google se olvidara de renovar el dominio blogspot.in, miles de blogs se vieron afectados y siguen sin estar disponibles.

Sin embargo, los blogs no se han perdido por completo, ya que permanecen accesibles si se cambia de forma manual 'blogspot.in' a 'blogspot.com' en sus URL, según informó el portal The Next Web.

En este sentido, los usuarios no podrán acceder a las publicaciones de blog que están vinculadas en redes sociales u otras páginas web, ya que no existe una redirección automática.

The Next Web realizó una consulta de búsqueda del propietario del dominio a través de WHOIS y actualmente no aparece como propiedad de Google, sino de www.domainming.com.

Según el portal, el mes pasado hubo una actualización en el registro, pero se desconoce exactamente cuándo Google perdió el control del dominio.