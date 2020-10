Twitter estudia combinarse con TikTok para evitar el veto en EU

MADRID (Portaltic/EP) - Twitter ha mantenido conversaciones preliminares con la red social de videos musicales TikTok para estudiar una posible combinación entre ambas y evitar que la aplicación china deje de funcionar en Estados Unidos, según ha informado el diario The Wall Street Journal (WSJ). La pasada semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier" transacción con TikTok, propiedad de la china Bytedance, que considera un peligro para la seguridad nacional y que prohibirá el 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta de sus operaciones en Estados Unidos. Tras el interés inicial de Microsoft, confirmado por su CEO, Satya Nadella, Twitter se ha sumado también a las compañías interesadas en hacerse con TikTok, que cuenta con 100 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Según WSJ , por el momento se trata solamente de conversaciones preliminares que apuntan a una combinación entre ambos servicios. Aunque está menos avanzada en las negociaciones que Microsoft y tendría más dificultades para pagar la compra, Twitter defiende que su tamaño más pequeño evitaría investigaciones antimonopolio. Tras conocerse la orden ejecutiva que da 45 días a TikTok en Estados Unidos, la plataforma la ha calificado como " un precedente peligroso para la libertad de expresión y los mercados abiertos" y critica que la medida se base en "informes sin citar" y en "miedos no justificados" a campañas de desinformación. https://www.proceso.com.mx/642441/trump-y-su-combate-contra-la-app-china-tik-tok