Epic Games declara la guerra a Apple y Google tras la eliminación de Fortnite de sus tiendas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desarrollador Epic Games demandó y lanzó una campaña mediática contra Apple tras la eliminación de su popular videojuego Fortnite de la App Store. El conflicto comenzó cuando Epic Games habilitó una opción de pago directo en la aplicación Fortnite. Ello contraviene las condiciones de Apple, que monopoliza todos los cobros para tomar de ahí sus comisiones, de entre 15 y 30 por ciento.Tras la eliminación de Fortnite de la App Store , Epic Games presentó una demanda en el Tribunal Federal para el Distrito Norte de California. En la demanda, Epic Games busca que Apple sea obligado, mediante una orden judicial, a poner fin a las que considera prácticas monopólicas en la App Store. En la actualidad, la App Store es la única vía para instalar aplicaciones en dispositivos como iPhone e iPad. “Apple se ha convertido en lo que una vez criticó: el gigante que busca controlar los mercados, bloquear la competencia y reprimir la innovación. Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolistas de antaño”, dijo Epic en su demanda. En un video que se pudo observar dentro de Fortnite, se asegura que “Epic Games desafió el monopolio de App Store". "En represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Súmate a la lucha para que el 2020 no se convierta en ‘1984’. #FreeFortnite”.El video es muy similar al lanzado por la propia Apple en 1984 contra el entonces monopolio de las computadoras, IBM.Horas después, Epic Games presentó otra demanda contra Google, luego de que la compañía también eliminara de su tienda de aplicaciones el juego Fortnite, tal como lo hizo Apple. Google habría retirado la aplicación de su tienda por los mismos motivos que Apple, aseguró el sitio de noticias The Verge. En la demanda contra Google, Epic Games asegura que las restricciones de pago de Google constituyen un monopolio y, por lo tanto, violan la Ley Sherman y la Ley Cartwright de California. Google “está usando su tamaño para hacer mal a los competidores, innovadores, clientes y usuarios en una gran cantidad de mercados que ha crecido hasta monopolizar”, señala Epic Games en su demanda.Fortnite es gratuito, sin embargo, vende equipo, disfraces y habilidades para los jugadores. Desde su lanzamiento en 2017 alcanzó gran popularidad principalmente entre los jóvenes. Con su eliminación de la App Store, los nuevos usuarios no podrán descargarlo y quienes ya lo tienen en su dispositivo podrán jugarlo, pero no recibirán actualizaciones. Epic Games no revela cuántos usuarios de iOS tiene Fortnite, sin embargo, la empresa SensorTower citada por la agencia Reuters estima que el juego fue descargado 2.4 millones de veces en los últimos 30 días. Además, según SensorTower, el juego ha sido instalado 133.2 millones de veces desde su lanzamiento y ha generado mil 200 millones de dólares en todo el mundo tan sólo en la App Store.Sobre el tema, Apple aseguró en un comunicado que Fortnite se eliminó porque Epic Games implementó una función de pago “con la intención expresa de violar las pautas de la App Store”. “El hecho de que sus intereses comerciales (épicos) ahora los lleven a presionar por un arreglo especial no cambia el hecho de que estas pautas crean un campo de juego nivelado para todos los desarrolladores y hacen que la tienda sea segura para todos los usuarios”, señala Apple en un comunicado. (Con información de Reuters)