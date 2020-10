Detectan contaminación plástica en órganos y tejidos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS).- La contaminación plástica, cada vez más patente en la tierra, el agua y el aire, se ha detectado también en órganos y tejidos humanos, en forma de micro y nano plásticos. "Hay evidencia de que el plástico se está abriendo camino en nuestros cuerpos, pero muy pocos estudios lo han buscado allí. Y en este punto, no sabemos si este plástico es sólo una molestia o si representa un peligro para la salud humana", explicó Charles Rolsky en la presentación de un estudio al respecto en la Reunión y Exposición Virtual de Otoño de 2020 de la American Chemical Society (ACS). Los científicos definen los micro plásticos como fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros o alrededor de 0.2 pulgadas de diámetro. Los nano plásticos son incluso más pequeños, con diámetros inferiores a 0.001 milímetros. La investigación en modelos animales y de vida silvestre ha relacionado la exposición a micro y nano plásticos con la infertilidad, la inflamación y el cáncer, pero actualmente se desconocen los resultados de salud en las personas. Lozoya, con todo a su favor Estudios anteriores han demostrado que los plásticos pueden atravesar el tracto gastrointestinal humano, pero Rolsky y Varun Kelkar, que también presentó la investigación, se preguntaron si las pequeñas partículas se acumulan en los órganos humanos. Para averiguarlo, los investigadores obtuvieron muestras de un gran depósito de tejidos cerebrales y corporales que se estableció para estudiar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Las 47 muestras se tomaron de pulmones, hígado, bazo y riñones, cuatro órganos que probablemente se expondrán, filtrarán o recolectarán micro plásticos. Rolsky y Kelkar son estudiantes de posgrado en el laboratorio de Rolf Halden, en la Universidad Estatal de Arizona. El equipo desarrolló un procedimiento para extraer plásticos de las muestras y analizarlos mediante espectrometría micro Raman. Mexicana Mónica Olvera descubre cómo inhibir infección del coronavirus Los investigadores también crearon un programa de computadora que convirtió la información sobre el recuento de partículas de plástico en unidades de masa y área de superficie. Planean compartir la herramienta en línea para que otros investigadores puedan informar sus resultados de manera estandarizada, informó phys.org. "Este recurso compartido ayudará a construir una base de datos de exposición al plástico para que podamos comparar las exposiciones en órganos y grupos de personas a lo largo del tiempo y el espacio geográfico", según Halden. El método permite a los investigadores detectar docenas de tipos de componentes plásticos dentro de los tejidos humanos, incluidos el policarbonato (PC), el tereftalato de polietileno (PET) y el polietileno (PE). Al combinarlo con un ensayo de espectrometría de masas desarrollado previamente, se detectó contaminación plástica en cada muestra. Se encontró bisfenol A (BPA) --que todavía se usa en muchos recipientes de alimentos, a pesar de los problemas de salud-- en las 47 muestras humanas. Según el conocimiento de los investigadores, su estudio es el primero en examinar la presencia de micro y nano plásticos en órganos humanos de individuos con un historial conocido de exposición ambiental. "Los donantes de tejido proporcionaron información detallada sobre su estilo de vida, dieta y exposiciones ocupacionales. Debido a que estos donantes tienen historias tan bien definidas, nuestro estudio proporciona las primeras pistas sobre posibles fuentes y rutas de exposición a micro y nano plásticos", señaló Rolf Halden. ¿Debería preocuparse la gente por la alta frecuencia de detección de componentes plásticos en los tejidos humanos? "Nunca queremos ser alarmistas, pero es preocupante que estos materiales no biodegradables que están presentes en todas partes puedan ingresar y acumularse en los tejidos humanos, y no conocemos los posibles efectos en la salud", abundó. "Una vez que tengamos una mejor idea de lo que hay en los tejidos, podemos realizar estudios epidemiológicos para evaluar los resultados de la salud humana. De esa manera, podemos comenzar a comprender los posibles riesgos para la salud, si los hay", finalizó.