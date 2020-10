La UNAM festeja ingreso de Hugo Delgado a la Academia Europea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebró la admisión de Hugo Delgado Granados a la Academia Europea. A través de un boletín, la institución académica destacó que el director del Instituto de Geofísica (IGf) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias es el segundo mexicano en ser admitido en esa organización científica; el primero fue Jaime Urrutia Fucugauchi, quien también pertenece al IGf y recientemente fue nombrado investigador emérito de la UNAM. Ambos investigadores –subrayó-- forman parte de los cuatro latinoamericanos que pertenecen a la organización que une a varias academias de humanidades, letras y ciencias, y está formada por más de cuatro mil miembros, de los cuales 72 han obtenido un premio Nobel. La UNAM detalló que el experto en vulcanología egresó como ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería y posteriormente obtuvo la maestría y doctorado en Ciencias por la Tohoku University de Japón. Actualmente es miembro de la Sociedad Geológica Mexicana, la Unión Geofísica Mexicana, la Geological Society of America, la American Geophysical Union, la European Geoscience Union, la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior, y la Asociación Latinoamericana de Volcanología. OMS llama a aumentar la inversión en salud mental Por su parte, Delgado Granados comentó que uno de los aspectos que llamó la atención de la Academia fue su participación con varios grupos latinoamericanos, ya que fungió como presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Volcanología “y ahora hay una relación intensa con la idea de enlazar a estos colegas con los europeos”. El experto relató que en las últimas dos décadas ha colaborado con científicos de universidades de Alemania, Suecia e Italia en proyectos relacionados con el estudio de los gases volcánicos, mediante el desarrollo de técnicas de observación remota y desplegando las estrategias en volcanes como el Popocatépetl y el de Fuego de Colima. La UNAM resaltó que Delgado se desempeña actualmente como coordinador del grupo de trabajo de nieves y hielos en un programa que depende de la UNESCO, luego de trabajar con expertos del Servicio Mundial del Monitoreo de Glaciares en la Universidad de Zurich, Suiza, para aportar información sobre el cambio climático y el retroceso glaciar. Delgado Granados detalló que con su ingreso a la organización científica, además de fortalecer los trabajos de colaboración entre nuestro país y la Unión Europea, espera impulsar a la juventud, sirviendo como puente para que tengan oportunidades de intercambio con diferentes universidades. “De esa manera, habrá enriquecimiento con nuestros científicos jóvenes”, afirmó. Ante el confinamiento por la pandemia… fiestas clandestinas (Melisa Carrillo)