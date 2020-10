Amazon recibe aval para entregar pedidos por medio de drones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En diciembre de 2013, el fundador y director general de Amazon, Jeff Bezos, había previsto que su equipo de drones haría entregas a domicilios en cinco años. Siete años después, su deseo se hizo realidad. Este lunes, Amazon Prime Air recibió la certificación regulatoria para operar sus vehículos aéreos no tripulados, por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) para el servicio de entregas de sus pedidos comerciales. “Es un paso importante”, señaló la empresa, desde Nueva York, a la agencia Associated Press News (AP). También confirmó que sigue probando su equipo de drones, pero no reveló cuándo empezará a realizar las entregas. Desde hace varios años, la empresa de compras por internet ha trabajado en la entrega de paquetes mediante drones, pero sus aspiraciones habían sido frenadas por las regulaciones. En julio del año pasado, Amazon presentó dos drones autónomos completamente eléctricos, los cuales podrían cargar hasta 2.2 kilogramos –5 libras—de peso en productos y dejarlos en los patios traseros de las viviendas en alrededor de 30 minutos. Un ejecutivo vaticinó un par de meses para tal fin, pero aun no ha sucedido. Con la aprobación de la FAA, Amazon, cuya sede se ubica en Seattle, Estados Unidos, no es la única empresa autorizada para el servicio de entregas con drones. Las otras son UPS, una compañía de entrega de suministros médicos en Carolina del Norte; Alphabet’s Wing que entrega medicamentos y alimentos en Australia y Virginia; otra propiedad de Google y Uber ha manifestado sus intenciones por realizar las entregas de alimentos de esta manera. El certificado obtenido por Amazon Prime Air es un Certificado de transportista aéreo Parte 135, el cual, de acuerdo con la FAA, es “el único camino para que los pequeños drones transporten la propiedad de otro más allá de la línea visual a cambio de una compensación”. Para obtener este tipo de certificación, Amazon Prime Air debió presentar pruebas de que sus drones podían entregar paquetes de manera segura, y demostrarlo a la FAA. Eso incluyó entrega de manuales, protocolos de operación, capacitación y mantenimiento. En total, Amazon ha dicho que ha desarrollado y validado más de 500 procesos de seguridad y eficiencia para la certificación. Su objetivo es hacer las entregas en 30 minutos o menos, a partir del pedido del cliente. “Esta certificación es un importante paso adelante para Prime Air e indica que la FAA tiene confianza en los procedimientos operativos y de seguridad de Amazon para un servicio de entrega autónomo con drones que algún día entregará paquetes a nuestros clientes en todo el mundo”, añadió Amazon en un comunicado. “Continuaremos desarrollando y refinando nuestra tecnología para integrar completamente los drones de entrega en el espacio aéreo y trabajaremos en estrecha colaboración con la FAA y otros reguladores de todo el mundo para hacer realidad nuestra visión de entregar en 30 minutos”, apuntó. Según Bloomberg, los sitios para comenzar a operar esta nueva modalidad de entrega de productos mediante drones están ubicados en el noreste del Pacífico y Vancouver, Canadá y ya lo han realizado en Reino Unido. El 7 de junio de 2019, se anunció la última versión del drone de Amazon Prime Air durante una conferencia sobre inteligencia artificial realizada en Las Vegas. Se trató de un diseño híbrido capaz de despegar y aterrizar de manera vertical como un helicóptero. Puede volar de frente de manera sostenida como un avión y puede transitar por la vía aérea del modo vertical al modo avión y de vuelta al vertical, explicó entonces el CEO de la división mundial de consumidores de Amazon, Jeff Wilke. “Es más estable y capaz de operar de manera segura en condiciones de más ráfagas de viento”, añadió. Explicó que cuenta con la más novedosa tecnología de inteligencia artificial de Amazon. Usa una combinación de cámaras térmicas, cámaras de profundidad y sonido para detectar peligros, mediante modelos de aprendizaje automático. Las computadoras a bordo identifican los obstáculos de manera automática para poder navegar alrededor. De acuerdo con la empresa Amazon, el servicio Prime Air es crear drones eléctricos para volar hasta 15 millas (24 kilómetros) para entregar paquetes de menos de 5 libras, es decir, 2.2 kilogramos, en menos de 30 minutos. Según la empresa, el 90% de sus pedidos están por debajo del límite de ese peso.