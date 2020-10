Foro virtual sobre agrohomeopatía y homeopatía en Chapingo

XXVII Foro Homeopatía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con motivo del “30 aniversario de la Agrohomeopatía en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh)”, este martes se realizará un programa de videoconferencias sobre las más recientes investigaciones, trabajos académicos y aplicaciones de la homeopatía en la agronomía mexicana. Al respecto, el investigador y especialista en homeopatía de la UACh, Felipe de Jesús Ruíz Espinosa, uno de los mayores promotores de esta práctica a nivel nacional, y quien formará parte de estas ponencias, afirmó a: “La homeopatía trabaja el control de virus, hongos, bacterias y microorganismos a diferencia de la medicina moderna, y en la agrohomeopatía específicamente su función es como regenerativo para el suelo, plantas, y por tanto conlleva a efectos positivos en los seres humanos al consumir de una manera más natural los alimentos, nuestro aporte va en ese sentido, capacitar a productores para resolver problemas de plagas en sus huertos o cultivos e incluso en el ganado. “La ventaja es que es mucho más económico, de manera que los productores que han conocido y comprobado nuestro trabajo pueden dar precios más competentes, tener mejores ganancias, los precios son menores para los consumidores, y sobre todo se asegura una mejor calidad de salud, y de vida”. El programa que consta de 10 charlas se realizará de 9:00 a 13:00 horas este 1º de septiembre vía la plataforma de Zoom ( https://us02web.zoom.us7j/8342008407 ) ID: 8342008407 e iniciará con la inauguración a cargo del rector de la UACh, José Luis Ramírez.Y en el marco de la celebración por el 30 aniversario de la Agrohomeopatía en la UACh, este 2 de septiembre se realizará el XXVII Foro Interinstitucional de Homeopatía, que este año tendrá el tema “La construcción de la ciencia y las dinamizaciones infinitesimales. El caso del virus SARS-CoV-2”. El programa que se realizará en videoconferencia este miércoles de 9 a 15:20 horas, contará también con la colaboración de especialistas del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México ( UNAM ), y la Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ahí se abordarán temas relacionados a investigaciones y estudios, y en el caso particular de la ponencia de Ruíz Espinoza, los avances del Nosode covid-19 (N-Covid-19) que la UACh ha respaldado. “Desde que se ofreció al gobierno no hubo mayor respuesta, pero de manera paralela se han repartido unos 150 mil nosodes en distintas comunidades de la república mexicana a través de personas que han comprobado su efectividad la han recomendado y se han acercado a nosotros, también ha habido voluntarios. “En la homeopatía sí existe el control de virus a diferencia de la medicina moderna, lo que pasa es que no quieren voltear a vernos como una posible solución porque no hay negocio. A través de investigaciones hemos comprobado que el nosode funciona para prevenir, curar y eliminar secuelas de este Covid-19”. El foro se realizará vía Zoom con el ID de reunión 8342008407. Mayores informes del 30 aniversario de la Agrohomeopatía en la Universidad Autónoma de Chapingo y el XXVII Foro Interinstitucional de Homeopatía se puede consultar el canal de Facebook de la Autónoma de Chapingo (@ChapingoOficial).