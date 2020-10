Rechazo científico a la desaparición de la biotecnología

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La comunidad científica no está nada contenta con el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El documento, que fue emitido este 21 de septiembre y, trajo críticas por parte de investigadores del gremio, algunas de ellas vertidas en redes sociales, así como una carta por parte de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A. C. (SMBBAC). El nuevo reglamento, alegan, contribuiría a la desaparición del campo de la biotecnología --como área de conocimiento-- para 2021. Y ese campo es considerado fundamental para la investigación científica a nivel internacional, y en 2020 ha cobrado mayor relevancia derivado de las investigaciones por una vacuna para el covid-19. Además, criticaron la falta de consulta a la comunidad para la emisión. La misiva de la SMBBAC puede verse en su sitio web así como en redes sociales respectivas, está signada por 381 científicos del país, y se titula. Dirigida al Consejo General del SIN, al director general del SIN Mario de Leo-Winkler, a la titular del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, los integrantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y del Congreso, y la opinión pública, el documento advierte que la comunidad científica fue tomada por sorpresa al no formar parte de un proceso que debiera haber tenido un cuidadoso análisis. Tras recordar el papel de esa área en la búsqueda de vacunas, pruebas de diagnóstico y agentes terapéuticos, expusieron algunos números: Existen más de 9 mil profesionales activos en biotecnología en el país, 614 programas de estudio a nivel licenciatura, 320 posgrados (con matrícula superior a 7 mil inscritos), 500 empresas de biotecnología (14% en sector alimenticio, 13% en el de medio ambiente y el resto en otras áreas de importancia par el desarrollo del país), así como el interés cada vez mayor de la juventud en esta área por su atractivo desarrollo profesional. “Por todo lo anterior hacemos público nuestro rechazo y señalamos como un hecho inaceptable que la biotecnología o cualquier otra área disciplinaria pueda ser eliminada de forma discrecional por las autoridades del Conacyt. Por otra parte, la decisión unilateral de desaparecer del SNI las comisiones especializadas tendrá el efecto de atomizar en otras áreas la evaluación de los biotecnólogos del país, impidiendo reconocer explícitamente un área fundamental que ha sido desacreditada injustificadamente. “Los abajo firmantes, miembros de la comunidad científica del país, demandamos que la Biotecnología sea restituida como un área dentro del Sistema Nacional de Investigadores, asimismo, solicitamos enérgicamente que las prioridades científicas y de investigación de México sean objeto de cuidadoso análisis en el que participe toda la comunidad científica del país”, se lee. Y culmina con las firmas de la comunidad científica, no sin antes invitar a otros miembros de esa comunidad para adherirse.