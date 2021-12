Eduardo Verástegui, conocido por su postura antivacunas, da positivo a covid-19 y pasará solo la Navidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El actor, productor, excantante, filántropo, provida y católico, Eduardo Verástegui, conocido por su postura antivacunas, dio positivo a covid-19 y anunció que pasará solo la Navidad.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de asilamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, publicó este 20 de diciembre en su cuenta de Twitter.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo! — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 20, 2021

En otro tuit, señaló que pasaría solo la Navidad, pero estará junto a todos sus seguidores y que ahora se siente “muy cerca” de quienes han atravesado esa situación o lo hacen ahora. “El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes mi compañía”.

Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuide! (2de2) — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 19, 2021

De inmediato, las redes reaccionaron. Una mujer dijo que seguro le “hackearon la cuenta”, porque no parecen ser las palabras de Verástegui “dándole tanta importancia a un resfriado, resaltando demasiado la PCR “que no es efectiva para estos casos”, y le respondieron que, al contrario, la prueba es “el estándar de oro para los casos de detección de virus y bacterias”.

El 7 de septiembre pasado, Verástegui provocó burlas de tuiteros al anunciar que no se vacunaría contra covid-19 porque no confía quienes las desarrollaron y lo compararon con otra actriz Paty Navidad.

Con una escritura inusual para evitar ser censurado por incitar a los antivacunas, el exasesor sobre prosperidad hispana del expresidente Donald Trump, redactó en un primer mensaje en Twitter, el 6 de octubre:

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (Emoji de una jeringa) … Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”.

Este jueves lo editó y retuiteó: No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (Emoji de una jeringa) … Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios”.

Uno de sus críticos fue el actor, Mauricio Martínez, quien vive en Nueva York porque está trabajando en Broadway y que, al leer el tuit de Verástegui, lo tildó como una persona “repugnante” y lo acusó de incitar a las personas a no vacunarse contra covid-19.

“Qué tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como éste (incitando a sus seguidores a no vacunarse) y encima mezclarlo con Dios. Eres repugnante. Las vacunas salvan vidas, Eduardo. Deja de hacer daño. Ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar”, le escribió.

Que tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como éste (incitando a sus seguidores a no vacunarse) y encima mezclarlo con Dios. Eres repugnante. Las vacunas salvan vidas, Eduardo. Deja de hacer daño. Ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar. https://t.co/XvgbmYOYnW — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 7, 2021

Una usuaria le respondió que “le hace falta sexo” y Martínez asintió y agregó: “y el no aceptarse como todos sabemos que realmente es”.

La actriz Claudia Ramírez le respondió a Martínez con la pregunta: “Qué te digo!? (sic)”, por lo que el actor solo publicó varios emojis de un hombre con la mano en la frente.

Una usuaria compartió la imagen de un payaso con la leyenda: “Papito, ya cierra el hocico” y lo criticó por ser antivacunas e involucrar a Dios en sus comentarios.

Yo al ver que *Eduardo Verastegui* es anti vacunas como *Paty Navidad* y mete a Dios en cada una de sus pendejadas: pic.twitter.com/e9RFY4glXP — CloudyuD83DuDC8B (@NubiaArizaga2) October 7, 2021

Aunque sus seguidores defendieron su derecho a decidir y otros compartieron su teoría conspirativa, la mayoría lo tildó de irresponsable, pero a otros usuarios no les sorprendió el tuit de Verástegui.

De hecho, en las respuestas a su tuit, una seguidora le replicó que no ponerse la vacuna “es egoísmo” y otros usaron comentarios religiosos para replicarle, como que el Papa Francisco ya se vacunó y promueve la inoculación contra covid-19, además de que es “anti-cristiano”.